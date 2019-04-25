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Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей

08:45 25.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае составил около одного миллиарда рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление врио губернатора Александр Осипов.

"В целом ущерб оценивается в один миллиард рублей. Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб - 600 млн рублей, ущерб по утерянному жилью - 320 млн рублей", - рассказал Осипов.

По его словам, порядка 70% населения края живет в населенных пунктах, а при большой протяженности края пожарных формирований не хватает. "У нас всего 111 пожарных формирований на 780 населенных пунктов", - сказал врио губернатора.

Глава региона сообщил, что план работ по ликвидации последствий пожаров подготовлен, и в ближайшее время будут завершены все подсчеты по социальным выплатам.

"Я думаю, на сегодня обратимся в правительство Российской Федерации по выделению нам финансирования соответствующего. Я думаю, что мы его получим, и в таком случае до 15 июня мы все выплаты социальные сделаем. Организацию работы по строительству жилья планируем завершить до 15 октября", - сказал он.

Восстановить разрушенные мосты региональные власти также планируют до 15 октября.

Темы: Чита, Пожары и возгорания в России
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 16:12
Гость: good

1 ноября Государственная Дума приняла во втором чтении новый Лесной кодекс. Фактически это означает окончание работы над документом, так как внесение поправок по сути законопроекта в третьем чтении уже не допускается регламентом Государственной Думы. Предположительно, третье чтение состоится 8 ноября. После рассмотрения законопроекта во всех чтениях, он должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом страны.
Депутат Госдумы Олег Смолин предложил сократить срок аренды лесов с 49 до 10 лет, так как, по его мнению, такой длительный срок (49 лет) фактически означает частную собственность. Но поправку депутата Смолина поддержал всего 61 депутат при необходимых 226 голосах.
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Мне кажется, что я знаю кто был тогда президентом и премьером!
А теперь начинаем вспоминать когда начались такие пожары....
Что опять Сталин виноват?!
25.04.2019, 12:53
Гость: Собака Шувалова

Кое кому конечно надо еще одну звезду героя дать, за "эффективность" созданных им МЧС, но тут дело еще в другом. Трактором обваловку населенных пунктов и прочих важных объектов не судьба сделать?
25.04.2019, 11:46
Гость: Элский

Есть некоторый прогресс: теперь, по крайней мере, признают, что причина лесных пожаров – не какие-то загадочные «природные факторы», а люди.
Как известно, в России две беды: дураки и дороги. Дороги – это не по теме, дело именно в дураках. Это именно они поджигают сознательно, и считают себя правыми. Среди населения бытует мнение о пользе сжигания сухой травы, в то время как наукой давно доказано, что оно приносит только вред. Сухая трава сгниет после первого дождя, и удобрит собой почву.
Но поджигателю говорить об этом бесполезно. Усвоенное с детства убеждение сильнее. Тот, кто понимать не желает, тот и не поймет. Он выслушает вас, и пойдет поджигать.
У многих это бездумно, на уровне рефлекса. Есть сухая трава – значит, надо поджечь. И что это? Пиромания или просто дурость? Так что проблема именно в ДУРАКАХ.
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