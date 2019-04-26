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Пресс-служба «Конкорда» не подтвердила связи с «Московским Школьником»

00:47 26.04.2019

Компании «Московский школьник» и «Комбинат дошкольного питания» не связаны с комбинатом питания «Конкорд» и не являются собственностью предпринимателя Евгения Пригожина. Такое заявление сделали в пресс-службе «Конкорда» в ответ на соответствующий запрос редакции сайта «Страна Советов on-line».

Согласно комментария пресс-службы, эти компании не только принадлежат разным лицам, но и являются прямыми конкурентами.

Ранее предприятие «Московский школьник» получило широкую известность благодаря материалам в СМИ, последовавшим за выходом «расследования» на канале Алексея Навального. Блогер обвинил комбинат питания в поставках в столичные образовательные учреждения продуктов ненадлежащего качества, а также в «чудовищной» антисанитарии на производстве.

Для того чтобы обвинения звучали правдоподобней, Навальный заплатил бывшей сотруднице комбината питания Наталье Шиловой, чтобы та оклеветала его. Однако впоследствии все прозвучавшие заявления были опровергнуты, а позже и сама Шилова призналась, что сказанное ею - ложь, зачитанная по сценарию от ФБК.

Как оказалось, с помощью дискредитации «Московского школьника» Алексей Навальный и его подручная Любовь Соболь собирались запятнать бизнес Евгения Пригожина. Цель вскрылась, когда, блогер и его соратница встречались с предпринимателем и пытались его шантажировать, однако денег за якобы прекращение «расследования» не получили.
 

Темы: В России
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