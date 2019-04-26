Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках

15:59

В Москве арестовали главу отдела ФСБ Кирилла Черкалина по подозрению в особо крупных взятках, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 235-го гарнизонного военного суда.

О задержании полковника Черкалина и двух его бывших подчиненных, уволенных из органов "по компрометирующим обстоятельствам", ФСБ объявила накануне вечером. По официальной информации, силовика заподозрили в получении взяток в особо крупных размерах, а бывших сотрудников – в мошенничестве.

Как пишет газета "Коммерсанта", Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере, ему вменяют взятки "на десятки миллионов рублей". Взятки, по информации журналистов, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в банках.

Во время обысков дома и на работе у полковника изъяли "крупные суммы, коллекции часов и драгоценности". Официально фабула уголовного дела пока не раскрывается.