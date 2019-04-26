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Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках

15:59 26.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве арестовали главу отдела ФСБ Кирилла Черкалина по подозрению в особо крупных взятках,  сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 235-го гарнизонного военного суда.

О задержании полковника Черкалина и двух его бывших подчиненных, уволенных из органов "по компрометирующим обстоятельствам", ФСБ объявила накануне вечером. По официальной информации, силовика заподозрили в получении взяток в особо крупных размерах, а бывших сотрудников – в мошенничестве.

Как пишет газета "Коммерсанта", Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере, ему вменяют взятки "на десятки миллионов рублей". Взятки, по информации журналистов, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в банках.

Во время обысков дома и на работе у полковника изъяли "крупные суммы, коллекции часов и драгоценности". Официально фабула уголовного дела пока не раскрывается.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 22:06
Гость: Это означает,

что в Кремле находится настоящий полковник!
26.04.2019, 21:36
Гость: Это дискриминация !

Почему бизнесмену можно, а полковнику нельзя?
26.04.2019, 18:29
Гость: КЛАССИКА

Олигархи и чекисты,
Показали свой оскал,
Все куплю сказало злато,
Все возьму сказал кинжал
Все комментарии (6)
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