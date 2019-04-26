Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив свой первый визит в Россию, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, северокорейский лидер отправился на родину в своем спецпоезде, на котором ранее прибыл на Дальний Восток. До отъезда Ким Чен Ын принял участие в прощальной церемонии.

На привокзальной площади Владивостока Ким Чен Ын вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым прослушал гимны России и КНДР в исполнении Большого военно-образцового духового оркестра почетного караула.

Лидер КНДР приехал в Россию в среду, 24 апреля. На следующий день состоялись переговоры с Владимиром Путиным, которые продолжались порядка трех часов.

Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения. Отдельное внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и теме санкций.

Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после встречи. Однако ее уже называют исторической — главы двух государств впервые после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества.