Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив свой первый визит в Россию, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, северокорейский лидер отправился на родину в своем спецпоезде, на котором ранее прибыл на Дальний Восток. До отъезда Ким Чен Ын принял участие в прощальной церемонии.
На привокзальной площади Владивостока Ким Чен Ын вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым прослушал гимны России и КНДР в исполнении Большого военно-образцового духового оркестра почетного караула.
Лидер КНДР приехал в Россию в среду, 24 апреля. На следующий день состоялись переговоры с Владимиром Путиным, которые продолжались порядка трех часов.
Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения. Отдельное внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и теме санкций.
Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после встречи. Однако ее уже называют исторической — главы двух государств впервые после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества.