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Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

09:42 26.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив свой первый визит в Россию, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, северокорейский лидер отправился на родину в своем спецпоезде, на котором ранее прибыл на Дальний Восток. До отъезда Ким Чен Ын принял участие в прощальной церемонии.

На привокзальной площади Владивостока Ким Чен Ын вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым прослушал гимны России и КНДР в исполнении Большого военно-образцового духового оркестра почетного караула.

Лидер КНДР приехал в Россию в среду, 24 апреля. На следующий день состоялись переговоры с Владимиром Путиным, которые продолжались порядка трех часов.

Стороны обсудили двустороннюю повестку, а также международные отношения. Отдельное внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и теме санкций.

Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после встречи. Однако ее уже называют исторической — главы двух государств впервые после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества.

Темы: Россия, Северная Корея
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 15:56
Гость: А газа все меньше...

Еще неизвестно, кто кому больше нужен. Корейцы. в отличие от некоторых, очень трудолюбивый народ.
26.04.2019, 15:42
Гость: Посмотрите на фото

Это лицо друга.
26.04.2019, 15:35
Гость: Кот Мурр

Вот и встретились два одиночества,
На просторах великой страны,
Одного величали по отчеству,
А другой отзывался на "Ы".
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Стих моего собственного сочинения в честь эпохальной встречи двух потрясателей вселенной.
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