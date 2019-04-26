РЖД готовы доставить сырье всем пользователям нефтепровода «Дружба»

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В РЖД выразили готовность помочь "Транснефти" и ее партнерам в ситуации с загрязненным сырьем, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы монополии.

Отмечается, что РЖД может выделить до пяти тысяч цистерн, чтобы обеспечить перевозку всех прописанных в контрактах объемов нефти в необходимые сроки.

Проблема с качеством горючего, поступающего из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу "Дружба", возникла на прошлой неделе. "Транснефть" признала повышенное содержание хлоридов в сырье и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки.

Пострадавшие стороны намерены добиваться компенсации ущерба. Частично или полностью транзит приостановили Белоруссия, Польша, Германия, Словакия, Украина и Чехия.

Маршрут нефтепровода также идет по территории Латвии, Литвы (северная ветка) и Венгрии, Хорватии (южная ветка).

В пятницу в Минске проходит встреча операторов "Дружбы", на ней присутствуют представители российской, белорусской, польской и украинской сторон. Они обсуждают дальнейшие шаги и последствия случившегося.

В переговорах принимает участие и заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.