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РЖД готовы доставить сырье всем пользователям нефтепровода «Дружба»

14:34 26.04.2019
Фото с сайта 12mm.ru
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В РЖД выразили готовность помочь "Транснефти" и ее партнерам в ситуации с загрязненным сырьем, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы монополии.

Отмечается, что РЖД может выделить до пяти тысяч цистерн, чтобы обеспечить перевозку всех прописанных в контрактах объемов нефти в необходимые сроки.

Проблема с качеством горючего, поступающего из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу "Дружба", возникла на прошлой неделе. "Транснефть" признала повышенное содержание хлоридов в сырье и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки.

Пострадавшие стороны намерены добиваться компенсации ущерба. Частично или полностью транзит приостановили Белоруссия, Польша, Германия, Словакия, Украина и Чехия.
Маршрут нефтепровода также идет по территории Латвии, Литвы (северная ветка) и Венгрии, Хорватии (южная ветка).

В пятницу в Минске проходит встреча операторов "Дружбы", на ней присутствуют представители российской, белорусской, польской и украинской сторон. Они обсуждают дальнейшие шаги и последствия случившегося.

В переговорах принимает участие и заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

Темы: Нефтяная промышленность в России, ОАО «Российские железные дороги», Транснефть
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 16:03
Гость: Александр Павлович

Я считаю правильным такое решение. А потом издержки РЖД следует включить в стоимость железнодорожных билетов.
26.04.2019, 15:17
Гость: Путник и разгром

Пока там есть украинская сторона, надо возить на цистернах.
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