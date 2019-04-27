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Дмитрий Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

19:05 27.04.2019
Дмитрий Медведев
© KM.RU, Алексей Белкин
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Соответствующие поручения даны по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», пишет RT.

В частности, Медведев поручил изучить практику субъектов России по установлению режимов работы детских дошкольных и школьных учреждений в рамках «семейного графика».

«Внесите в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство... в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — говорится в сообщении.

Также он поручил подготовить предложения по мониторингу доступности записи к врачам и сокращению сроков ожидания и приёма врачей медицинских организаций.

Темы: Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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27.04.2019, 23:25
Гость: Опять какие-то нововведения

От каждых нововведений Медведева я содрогаюсь!! Ничего хорошего от них уже не ждем...
27.04.2019, 22:14
Гость: иван

наверное опять будет менять часовые пояса в РФии чтобы в детсады и школы ходили в сумерках
27.04.2019, 21:55
Гость: Я худею от его поручений!

Чувак, похоже, ваще не в теме детских учреждений и, тем более, школ.
Может, ему пора чем-нибудь другим заняться?
Менее болезненным для государства?
Типа, быть председателем какого-нибудь суда или что-то в этом роде?
Ну, нельзя же над страной и народом столько лет издеваться.
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