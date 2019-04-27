Дмитрий Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

19:05

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Соответствующие поручения даны по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», пишет RT.

В частности, Медведев поручил изучить практику субъектов России по установлению режимов работы детских дошкольных и школьных учреждений в рамках «семейного графика».

«Внесите в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство... в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — говорится в сообщении.

Также он поручил подготовить предложения по мониторингу доступности записи к врачам и сокращению сроков ожидания и приёма врачей медицинских организаций.