Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 года колонии

13:23

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Игорю Подпорину, которые повредил в Третьяковской галерее картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Судья Наталья Чепрасова признала вандала виновным и назначила ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы признал Подпорина виновным по статье «Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия».

«Подпорин совершил повреждение в отношении особо ценного объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия», — объявила судья Наталья Чепрасова.

Гособвинение просило для него три года колонии общего режима.

Инцидент с картиной Репина произошел 25 мая 2018 года. Перед закрытием Третьяковской галереи воронежец Подпорин несколько раз ударил по полотну «Иван Грозный и сын его Иван» стойкой ограждения.

Картине были нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах. Также от осколков стекла сильно пострадала авторская рама.