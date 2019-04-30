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Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 года колонии

13:23 30.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Игорю Подпорину, которые повредил в Третьяковской галерее картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Судья Наталья Чепрасова признала вандала виновным и назначила ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы признал Подпорина виновным по статье «Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия».

«Подпорин совершил повреждение в отношении особо ценного объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия», — объявила судья Наталья Чепрасова.

Гособвинение просило для него три года колонии общего режима.

Инцидент с картиной Репина произошел 25 мая 2018 года. Перед закрытием Третьяковской галереи воронежец Подпорин несколько раз ударил по полотну «Иван Грозный и сын его Иван» стойкой ограждения.

Картине были нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах. Также от осколков стекла сильно пострадала авторская рама.

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Искусство и культура
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Комментарии читателей
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30.04.2019, 17:04
Гость: постскриптум:

Фантазии художника , а я услухал на базаре в Бердичеве , не могут быть культурным наследием России.Хотя возможнои имеют художественную ценность, не более . Рука рисующая брехню иногда сохнет непонятным для владельца и окружающих образом ,что и случилось.Бог не фраер.
30.04.2019, 16:30
Гость: Владимир

РЕПИН - БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ СВОЛОЧЬ !
Не имея достоверных доказательств - он публично НАГЛО ОБВИНИЛ нашего первого Царя в страшном преступлении - УБИЙСТВЕ ... !
И это в то время когда всё огромное Российское Государство СОТРЯСАЛОСЬ от взрывов террористов - "революционеров" и, к ужасу, удавшейся ОХОТЫ НА ЦАРЯ ... !
- Если этот писака НЕ ПОНИМАЛ что делает гадость - то он ДУРАК !
- А если ПОНИМАЛ что делает гадость - то он ГАД !

Для информации:
Иван Грозный - ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЦАРЬ !
Он завершил многовековые трудные и кровавые усилия по созданию нашей Родины !

При нём начался созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 года.
Проведены реформы военной службы, судебной системы и государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне (Губная, Земская и другие реформы).
Были покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная Cибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды !
Таким образом при Иване Грозном прирост территории Руси составил почти 100 %, с 2,8 млн кв.км до 5,4 млн кв.км, к завершению царствования Русское Государство стало размером больше всей остальной Европы !

И достоверно ДОКАЗАНО, что он не убивал своего сына !
И написать такую ЛЖИВУЮ И ПОДЛУЮ картину мог только ПОДОНОК !

Ну вот что не понятно ?
30.04.2019, 15:16
Гость: Плохо

Еще один бандеровец. Сколько их в Москве?
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