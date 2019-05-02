В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

14:34

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

По его словам, женщина оставит должность в ближайший рабочий день.

«Ситуация, которая случилась, недопустима для образовательных учреждений. Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое <…> В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье», — сказал Некрасов.

Он отметил, что ведомство поддержит любые обвинения родителей в адрес заведующей, направленные в правоохранительные органы, пишут «Известия».

Инцидент произошел 30 апреля в детском садике №74. Очевидцы сняли на видео, как заведующая учреждением называет маленького мальчика «тварью», «подонком», заставляет вставать на колени и целовать землю. Такое поведение разъяренной женщины было вызвано якобы тем, что ребенок душил кого-то из детей и говорил, что не любит русских.

Инцидент с унижением ребенка в детском саду неожиданно породил две стороны конфликта.

Одни уверены, что женщина, заставившая подопечного при всех целовать землю за слова о ненависти к стране, заслуживает строжайшего наказания, другие считают, что дети сами не - ангелы, а родителей «провинившегося» стоит проверить, пишет издание «Блокнот Краснодар» .

