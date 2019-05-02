]]> ]]>
Главная В России Новости

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

14:34 2.05.2019
Стоп-кадр видео

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

По его словам, женщина оставит должность в ближайший рабочий день.

«Ситуация, которая случилась, недопустима для образовательных учреждений. Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое <…> В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье», — сказал Некрасов.

Он отметил, что ведомство поддержит любые обвинения родителей в адрес заведующей, направленные в правоохранительные органы, пишут «Известия».

Инцидент произошел 30 апреля в детском садике №74. Очевидцы сняли на видео, как заведующая учреждением называет маленького мальчика «тварью», «подонком», заставляет вставать на колени и целовать землю. Такое поведение разъяренной женщины было вызвано якобы тем, что ребенок душил кого-то из детей и говорил, что не любит русских. 

Инцидент с унижением ребенка в детском саду неожиданно породил две стороны конфликта.

Одни уверены, что женщина, заставившая подопечного при всех целовать землю за слова о ненависти к стране, заслуживает строжайшего наказания, другие считают, что дети сами не - ангелы, а родителей «провинившегося» стоит проверить, пишет издание «Блокнот Краснодар»
 

Темы: В России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.05.2019, 16:36
Гость: Если он

действительно так говорил, то я лично на стороне заведующей...
И надо внимательно присмотреться к его семье...Может, это бандерыш из "беженцев"?!...
02.05.2019, 16:24
Гость: Вперед чем защищать этого ублюдка,советую сердобольным

пожить с ними по соседству.
02.05.2019, 16:09
Гость: национальность этого "подопечного"

армянин
Все комментарии (12)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.