При возгорании самолета в Шереметьево погибли 13 человек

21:11

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, сообщил РИА Новости источник в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Огнем была уничтожена половина воздушного судна.

В результате возгорания 13 человек погибли, в том числе двое детей. Еще шесть человек пострадали.

Судьба некоторых пассажиров все еще остается неизвестной, передает ТАСС.

Всего на борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа.

Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник.

Пожар полностью уничтожил хвостовую часть лайнера, сообщает Росавиация. В ведомстве также сообщили, что у лайнера при посадка подломились стойки шасси.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УКР РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Новость была обновлена в 21.35