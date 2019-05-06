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Минобороны объявило конкурс на ремонт советских ракет

15:17 6.05.2019
Министерство обороны РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство обороны России анонсировало конкурс на ремонт советских ракет класса «воздух — воздух». На это ведомство готово выделить 150 миллионов рублей.

На портале госзакупок размещено две заявки на «выполнение работ по ремонту авиационных управляемых ракет» типа Р-33 и Р-27. Стоимость контрактов 94,5 миллиона рублей и 55 миллионов рублей соответственно.

По плану ракету Р-33 должны отремонтировать до 10 ноября 2020 года. Р-27 — до 10 ноября 2019 года. Исполнителей работ определят в конце мая после проведения закрытых аукционов.

Р-27 — советская управляемая ракета класса «воздух — воздух» средней дальности. Ее разработали специалисты предприятия ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова. Р-33 — советская и российская ракета класса «воздух — воздух» большой дальности.

Темы: Ракеты, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 23:13
Гость: ВВВ

Хочу поучаствовать. Сколько платите?
06.05.2019, 22:08
Гость: Да - какая выиграет

Сейчас так везде.
Выиграл комик- стал президентом.
06.05.2019, 22:06
Гость: маразм крепчает

анонсировало конкурс на ремонт советских ракет
---
Как в СССР все производили и ремонтировали без тендеров, прям непонятно.
При том все работало, а чтоб дырка в обшивке космического корабля.....
Не удивлюсь если в результате ихних конкурсов возникнут нештатные ситуации с поиском виновных....
Все комментарии (13)
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