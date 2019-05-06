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В Мурманской области объявлен траур по погибшим в катастрофе в Шереметьево

10:42 6.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Трехдневный траур после катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, объявлен в Мурманской области, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Андрея Чибиса.

"В Мурманской области объявлен трехдневный траур", - сообщил он.

В свою очередь на сайте правительства региона сообщается, что "решением врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 6, 7 и 8 мая объявлены днями траура в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево". В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.

Ранее Чибис сообщил журналистам, что власти Мурманской области готовы оказать помощь пострадавшим в трагедии. "В Мурманске создан оперативный штаб, в Шереметьево также работают представители правительства региона. Наша задача - как можно быстрее добиться информации о пострадавших и оказать всю необходимую помощь им и их родственникам", - сказал он.

Кроме того, в мурманском аэропорту для тех, кто приехал встречать своих близких, организована зона ожидания, работают психологи. "Мы сообщаем всю информацию, которую удается добыть. В Москве с мурманчанами наш представитель, который проконтролирует, чтобы каждый смог комфортно переночевать и добраться домой", - отметил Чибис.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. По последним данным, выжили 37 человек, 41 человек погиб. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Темы: Авиакатастрофы, Борьба за безопасность авиасообщения в России, Авиасообщение в России, Аэропорт Шереметьево, Росавиация
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 16:36
Гость: Алевтина

Мне очень жаль погибших пассажиров и тех,кто не дождался в Мурманске своих родных и близких... Мои искренние соболезнования семьям погибших.
06.05.2019, 15:44
Гость: Александр Павлович

Странно: Чкалов и Громов умели сажать самолеты в любой ситуации, а современные пилоты - нет!
06.05.2019, 15:09
Гость: Царствия

Небесного погибшим! И справедливого возмездия всем, кто проектировал, строил и допускал этот "летающий гроб". Не хулите экипаж - сажать неуправляемый гроб с отказавшей полностью авионикой, в которой даже не предусмотрена защита от молний!Если это правда - пора ответить всем от мала до самого велика!
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