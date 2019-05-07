В России решили запретить продажу пластиковой одноразовой посуды
Минприроды России планирует внести законопроект, запрещающий продажу одноразовой посуды из пластика.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина, сейчас готовятся соответствующие документы.
"Минприроды России - за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", - в частности заявил глава Минприроды.
Ранее сообщалось, что Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.
В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете одноразовой посуды из пластика.
В декабре прошлого года Общероссийский народный фронт предложил ввести ограничения на производство и импорт одноразовых товаров из пластика, выделив эти товары в отдельную категорию с повышенной ставкой экологического сбора.