В России решили запретить продажу пластиковой одноразовой посуды

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Минприроды России планирует внести законопроект, запрещающий продажу одноразовой посуды из пластика.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина, сейчас готовятся соответствующие документы.

"Минприроды России - за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", - в частности заявил глава Минприроды.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете одноразовой посуды из пластика.

В декабре прошлого года Общероссийский народный фронт предложил ввести ограничения на производство и импорт одноразовых товаров из пластика, выделив эти товары в отдельную категорию с повышенной ставкой экологического сбора.