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В России решили запретить продажу пластиковой одноразовой посуды

06:55 7.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минприроды России планирует внести законопроект, запрещающий продажу одноразовой посуды из пластика.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина, сейчас готовятся соответствующие документы.

"Минприроды России - за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", - в частности заявил глава Минприроды.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете одноразовой посуды из пластика.
В декабре прошлого года Общероссийский народный фронт предложил ввести ограничения на производство и импорт одноразовых товаров из пластика, выделив эти товары в отдельную категорию с повышенной ставкой экологического сбора.

Темы: Борьба за природные ресурсы в мире, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
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07.05.2019, 11:22
Гость: Без штанов,

но в галстуке.
07.05.2019, 09:15
Гость: 1

Леса губят не на производство рекламы, а вывозят в китай за копейки. Если не в теме, поищите в поисковике или для наглядности посмотрите в ютубе.
07.05.2019, 08:43
Гость: Реплика

Пакеты пластиковые нужно тоже максимально ограничить! Сегодня у нас губят леса немерено для производства в основном не нужной рекламы, которую люди из своих почтовых ящиков, не читая, отправляют в мусор. А лучше бы производили бумажные пакеты, оберточную и упаковочную бумагу. Вот это - было бы весьма существенно для поддержания чистоты окружающей среды уже задыхающейся от выброшенных полиэтиленовых пакетов которые столетиями будут вредить природе.
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