Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы SSJ-100 Аэрофлота

07:45

Аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье, 5 мая.

Рейс Аэрофлота SU1492 Москва — Мурманск вылетел в 18:02 мск. Уже через десять минут командир сообщил диспетчеру о возврате в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи. В 18:13 он доложил об этом повторно.

Руководитель полетов сообщил сменному начальнику аэропорта о возвращении судна. "По докладу командира воздушного суда, причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме", — говорится в публикации.

Самолет сел в 18:30, сразу после этого произошло возгорание.

В 18:31 руководитель полетов объявил тревогу. Аварийные трапы выпустили в 18:31, началась эвакуация пассажиров силами экипажа.

Первый пожарный расчет аэропорта прибыл спустя минуту, в 18:32, при нормативном времени три минуты с момента объявления сигнала "Тревога". Менее чем через минуту прибыл второй расчет. К эвакуации пассажиров и экипажа приступила аварийно-спасательная команда Шереметьево.

Еще четыре расчета прибыли в 18:33, в 18:35 спасатели вошли в горящий самолет. Полностью пожар потушили в 18:48.

Аэропорт привлек к тушению 26 спасателей и шесть пожарных автомобилей. Также были задействованы автомобиль газодымозащитной службы, четыре кареты скорой помощи.

При тушении пожара использовали 73 тонны специального состава.

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт после 28 минут полета.

Как напоминает РИА Новости, пилотам удалось посадить судно со второй попытки. При приземлении у SSJ-100 надломились стойки шасси, загорелись двигатели, начался пожар в хвостовой части самолета.

В результате катастрофы погиб 41 человек, выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

СК возбудил уголовное дело. Рассматриваются несколько версий произошедшего: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.

Из опубликованных телеканалом РЕН ТВ переговоров пилотов с диспетчерами следует, что экипаж сообщал о попадании молнии и проблемах со связью и автоматическим управлением самолетом. На вопрос с земли, нужна ли какая-то помощь, командир доложил, что "пока все нормально".