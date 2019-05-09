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Авиационную часть парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды

11:00 9.05.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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Самолеты и вертолеты не полетят в этом году над Москвой в День Победы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена", - сказали в ведомстве.

В воздушной части парада должны были принять участие 74 самолета и вертолета оперативно-тактической‚ дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Ранее сообщалось, что в авиационной части парада должны были участвовать вертолеты Ми-26, Ми-28НМ, Ка-52, а также Ми-35. Над главной площадью страны должны были пролететь модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ, стратегические ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22М3. Военно-транспортную авиацию должны были представить самолеты Ил-76 и топливозаправщик Ил-78. Кроме того, в небе столицы должны были появиться в едином строю пилотажные группы "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.

Авиация была сосредоточена на девяти аэродромах в восьми регионах России.

Темы: Москва, Память о Великой Отечественной войне
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09.05.2019, 16:13
Гость: Шило

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