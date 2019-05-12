Минюст проверит активность половины политических партий в России

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Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу министерства.

В Минюсте пояснили, что из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включены в реестр в течение 2012 года (когда было либерализовано законодательство о политических партиях, в частности, необходимая для регистрации партии численность ее членов сократилась с 40 тыс. до 500 человек). Поскольку изменения в закон "О политических партиях" вступили в силу 4 апреля 2012 года, государственная регистрация созданных после либерализации законодательства партий началась с мая 2012 года.

В 2019 году для половины партий истекает предусмотренный законом семилетний срок, в течение которого они должны были принять участие в выборах на федеральном, региональном или местном уровне.

В случае несоблюдения этого требования политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда за неучастие в выборах в течение семи лет подряд, отметили в Минюсте.

"Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться Минюстом России в рамках текущего контроля на основании сведений о зарегистрированных кандидатах (списках кандидатов), выдвинутых от политических партий на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в течение семи лет, предоставленных Центральной избирательной комиссией РФ, с учетом даты государственной регистрации политических партий", - сообщили в Минюсте.

24 апреля глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что до конца года может быть ликвидирована треть (около 20) из зарегистрированных партий. По ее словам, у 25 партий нет ни одного мандата (депутатов Госдумы, региональных собраний или органов местного самоуправления).