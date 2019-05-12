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Минсельхоз РФ получит 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

15:58 12.05.2019
Фото с сайта apk-news.ru
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Правительство РФ выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время в агропромышленном комплексе страны идёт процесс обновления парка сельхозтехники на льготных условиях, что предусматривает отсрочку первого платежа, ставку вознаграждения и отсутствие авансов с залогами.

"Выделить Минсельхозу России в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3000000 тыс. рублей для осуществления взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Росагролизинг" в целях наращивания темпов обновления парка техники в Российской Федерации и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей, имея в виду дополнительную поставку 374 единиц новой самоходной сельскохозяйственной техники (тракторов и комбайнов) на условиях финансовой аренды (лизинга) для проведения сезонных полевых работ", — говорится в распоряжении.

Само министерство при этом должно обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств.

Темы: Техника для сельского хозяйства, Сельское хозяйство в России, Минсельхоз
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Комментарии читателей
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13.05.2019, 00:04
Гость: Макар

Во-во, у многих по нескольку миллиардов рублей дома лежит просто так, а тут на всю страну выделили ...издеваются просто открыто и нагло.
12.05.2019, 23:33
Гость: все получат

кто откатит половину
12.05.2019, 22:45
Гость: Р

8,021,390.37 за единицу техники. Не кисло.
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