Путин заявил о необходимости защиты России от гиперзвукового оружия

07:45

Виды защиты от гиперзвукового оружия в России должны появиться раньше, чем в других странах, заявил Владимир Путин.

"Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет, нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, и для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно", — приводит слова главы государства РИА Новости.

"А это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", — добавил Путин.

По его словам, если российские специалисты будут работать по плану и с тем качеством, которого добивались до сих пор, так и будет.

"Прошу на это обратить внимание: специалисты знают, о каких системах я сейчас говорю, что я имею в виду. Это требует особого внимания, требует очень профессионального подхода и в планировании, и в подготовке этой работы. Но ее нужно делать — и делать нужно в те сроки, которые мы с вами имеем", — подчеркнул Путин.