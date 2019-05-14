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Путин заявил о необходимости защиты России от гиперзвукового оружия

07:45 14.05.2019
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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Виды защиты от гиперзвукового оружия в России должны появиться раньше, чем в других странах, заявил Владимир Путин.

"Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет, нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, и для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно", — приводит слова главы государства РИА Новости.

"А это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", — добавил Путин.

По его словам, если российские специалисты будут работать по плану и с тем качеством, которого добивались до сих пор, так и будет.

"Прошу на это обратить внимание: специалисты знают, о каких системах я сейчас говорю, что я имею в виду. Это требует особого внимания, требует очень профессионального подхода и в планировании, и в подготовке этой работы. Но ее нужно делать — и делать нужно в те сроки, которые мы с вами имеем", — подчеркнул Путин.

Темы: Боевики и незаконные вооруженные формирования в мире, Вооружения в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.05.2019, 10:04
Гость: Русский

...почему "слабо"?! Пока их недостаточно. Понастроим - и вдарим. Чтоб наверняка.
14.05.2019, 10:01
Гость: О более жутком - ни слова...

В стране распоясался олигархат, -
Когда россиян от него защитят?
К нему у "вождя" почему благодушие, -
Врагом применённому гипер-оружию?
14.05.2019, 09:55
Гость: Skeptik

Харант обеспокоен безопасностью нашего Криминала и Олигархии в Лондоне
Есть угроза, счета патриотов в Лондоне можно заморозить
а их самих арестовать.
Это их проблемы, которые они привыкли решать за нащ счет
Гиперзвуковое оружие - средство шантажа Олигархов
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