Разбившийся в Москве SSJ 100 заходил на посадку с невыпущенными закрылками

18:45

Самолет SSJ 100, потерпевший крушение в Шереметьево, заходил на посадку без превышения скорости, но с перегрузом в 1,6 тонны. Об этом говорится в документе Росавиации, с которым ознакомилось РИА Новости.

У самолета, следует из документа, вопреки инструкции не были выпущены закрылки. Также, как выяснила Росавиация, командир SSJ 100 при заходе на посадку «активно дергал» ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз.

Сигнал о возгорании на борту SSJ 100, говорится в документе Росавиации, сработал за четыре секунды до остановки самолета — в 15:30:34.

«Первое применение систем пожаротушения» началось в 15:30:58, причем двигатели работали как минимум еще семь секунд — до прекращения записи параметрического самописца.

Самолет SSJ 100 вернулся в аэропорт Шереметьева вскоре после вылета в Мурманск. Топливо самолет не вырабатывал. Можно предположить, что перегруз в 1,6 тонны — это топливо.

При расследовании крушения самолета рассматриваются разные версии, включая недостатки конструкции SSJ 100, неверные действия экипажа и неблагоприятные погодные условия (сообщалось, что в самолет ударила молния).