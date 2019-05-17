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Разбившийся в Москве SSJ 100 заходил на посадку с невыпущенными закрылками

18:45 17.05.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Самолет SSJ 100, потерпевший крушение в Шереметьево, заходил на посадку без превышения скорости, но с перегрузом в 1,6 тонны. Об этом говорится в документе Росавиации, с которым ознакомилось РИА Новости.

У самолета, следует из документа, вопреки инструкции не были выпущены закрылки. Также, как выяснила Росавиация, командир SSJ 100 при заходе на посадку «активно дергал» ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз.

Сигнал о возгорании на борту SSJ 100, говорится в документе Росавиации, сработал за четыре секунды до остановки самолета — в 15:30:34.

«Первое применение систем пожаротушения» началось в 15:30:58, причем двигатели работали как минимум еще семь секунд — до прекращения записи параметрического самописца.

Самолет SSJ 100 вернулся в аэропорт Шереметьева вскоре после вылета в Мурманск. Топливо самолет не вырабатывал. Можно предположить, что перегруз в 1,6 тонны — это топливо.

При расследовании крушения самолета рассматриваются разные версии, включая недостатки конструкции SSJ 100, неверные действия экипажа и неблагоприятные погодные условия (сообщалось, что в самолет ударила молния).

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Аэропорт Шереметьево
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Комментарии читателей
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17.05.2019, 23:36
Гость: Не читайте советских газет!

Комиссия установила (на сегодня), что закрылки были выпущены на 25 градусов, то есть, были "недовыпущены". Ничего страшного! При таком угле реализуется коэффициент подъёмной силы, практически, максимальный. Больший выпуск делает самолёт более чувствительным к турбулентности и "сдвигу ветра" ("боковик" был более 10 м/с, порывы тоже отмечались). Так что стоит подождать, что скажут эксперты МАК/Росавиации, а не "бывшие" и иже с ними от журналистики...
17.05.2019, 22:35
Гость: Он и на дуде игрец!

Пока Сердюкова не назначили командовать железной дорогой, можно ездить поездом. А вот если он возглавит пищевую промышленность, что жрать будем?
17.05.2019, 22:14
Гость: gvozd

вопреки инструкции не были выпущены закрылки.
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закрылки выпускают для гашения скорости и компенсации подьемной силы при этом гашении.
у него перегруз был и скорость была нужна.
это неоднозначно что ошибка.
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