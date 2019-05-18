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Свердловские власти предложат другие площадки для строительства храма

16:11 18.05.2019

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выступил с обращением к жителям Екатеринбурга. Он заявил, что в понедельник в СМИ и на сайтах госорганов будет опубликован список возможных мест строительства храма Святой Екатерины, против возведения которого у театра драмы неделю протестовали горожане.

Градостроительный план застройки сквера в Екатеринбурге

"Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырёх потенциальных площадок. Причём этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты – все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом – проведём опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это — открыто", - цитирует заявление губернатора Накануне.RU.

Глава региона отметил, что строительство храма – "абсолютно благое дело", и никто этого не отрицает. Но мнения о месте строительства "диаметрально противоположные".

"Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, жителей города и области — одинаково ценно.

Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга", - говорится в заявлении, распространенном в субботу, 18 мая.

Темы: Екатеринбург
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Комментарии читателей
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19.05.2019, 00:57
Гость: Читатель

Встретилось в одной книге - Храм божий это то, что не создано рукой человека.
18.05.2019, 23:57
Гость: не

млн баксов это чересчур. За что? Может просто посадить за преступления? А они у него наверняка есть))) Ну не может их не быть!!! Не может!!
18.05.2019, 23:25
Гость: працельс

если храм вас спасает, то на хрена вам страховые компании?))
Стройте храмы и Страхуйте всё у попов))
кстати и противопожарные системы тоже не нужны))))
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