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Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента

15:34 20.05.2019
Владимир Путин
© KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует направлять поздравления Владимиру Зеленскому,  в понедельник вступившему в должность президента Украины, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил Песков.

На уточняющий вопрос, можно ли ждать поздравлений Путина Зеленскому со вступлением в должность, Песков сказал: "Нет, будет поздравлять с первыми успехами".

Отвечая на вопрос, какими, на его взгляд, должны быть эти успехи, Песков сказал: "Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".

Комментируя инаугурационную речь Зеленского, в которой он заявил, что исключает отказ Украины от своих территорий, Песков подчеркнул: "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса существовать не может".

"Крым - один из регионов РФ", - напомнил позицию главы государства Песков.

Говоря о Донбассе, пресс-секретарь отметил, что "это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь, прежде всего, на четком плане, изложенном в минских договоренностях".

В Кремле отметили, что каких-либо контактов на высшем уровне между Россией и Украиной на повестке дня пока нет.

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 21:15
Гость: замечание вкратце

Чувствуется, человек больной и в добровольцах не был. Иначе бы по-иному пел. "Храбрый" вояка. Ждал вас, ждал Стрелков в Славянске, так и не дождался. В сердцах бросил, типа, да пошили вы ... со своими горячими словами пддержки и осуждения "бандеровцев", мне армия нужна, а не слова поддержки...
20.05.2019, 21:14
Гость: blog2038,.

"Путин не будет поздравлять Зеленского", а оно Зеленскому надо.
20.05.2019, 21:12
Гость: ответ

Плохо,плохо,понимаешь. Нечему ,правда, у таких учиться. Это как нарядить придурков каких в шаровары, жупаны, дать по сабле и поставить на входе, какой у них дворец? Потом "сурмы заграли", президент заходит, все с мест, эплоузыс! Хохма , да и только. Но, лечиться нельзя - весь эффект пропадет.
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