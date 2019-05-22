Рядом со сгоревшей «Зимней вишней» появится новый ТЦ

18:39

На месте недостроенной гостиницы в Кемерове, рядом с торговым центром «Зимняя вишня», возведут новый развлекательный комплекс. Двухэтажный торговый центр планируют достроить к 1 сентября.

«Рядом много лет находились сваи когда-то строившейся гостиницы, строительство которой остановилось в кризис 2008 года. Мы нашли в Кузбассе целую группу патриотов, которые выкупили [землю] у предыдущих собственников, они приступили к стройке и уже к 1 сентября построят двухэтажный большой торговый комплекс», — сказал глава Кемеровской области Сергей Цивилев ТАСС.

По его словам, 1 сентября в Кемерове планируют открыть сквер памяти на месте «Зимней вишни» и к этому времени внешняя отделка комплекса должна быть завершена. Внутренние работы в новом ТЦ еще продолжатся.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.