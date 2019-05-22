]]> ]]>
Главная В России Новости

Рядом со сгоревшей «Зимней вишней» появится новый ТЦ

18:39 22.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

На месте недостроенной гостиницы в Кемерове, рядом с торговым центром «Зимняя вишня», возведут новый развлекательный комплекс. Двухэтажный торговый центр планируют достроить к 1 сентября.

«Рядом много лет находились сваи когда-то строившейся гостиницы, строительство которой остановилось в кризис 2008 года. Мы нашли в Кузбассе целую группу патриотов, которые выкупили [землю] у предыдущих собственников, они приступили к стройке и уже к 1 сентября построят двухэтажный большой торговый комплекс», — сказал глава Кемеровской области Сергей Цивилев ТАСС.

По его словам, 1 сентября в Кемерове планируют открыть сквер памяти на месте «Зимней вишни» и к этому времени внешняя отделка комплекса должна быть завершена. Внутренние работы в новом ТЦ еще продолжатся.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.

Темы: Пожар в Кемерове
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.05.2019, 23:17
Гость: Прохор

Такое признание намного тянет. Строгого режима.
22.05.2019, 22:16
Гость: Алевтина

Не удивлюсь,если завтра окажется,что "Зимнюю вишню" подожгли по заказу хозяина нового строящегося развлекательного центра...
22.05.2019, 21:18
Гость: А может

"Можем повторить"?
Все комментарии (6)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.