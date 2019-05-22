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Рауф Арашуков досрочно лишился статуса сенатора

12:59 22.05.2019
Фото с сайта council.gov.ru
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Совет Федерации на пленарном заседании в среду досрочно прекратил полномочия заключенного ранее под стражу сенатора Рауфа Арашукова в связи с тем, что он не подал в срок декларацию. Это первый в истории случай лишения полномочий парламентария за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

Решение о досрочном прекращении полномочий Арашукова было принято единогласно. За него проголосовали 153 сенатора, сообщат ТАСС.

По закону сенаторы и депутаты должны ежегодно в срок до 1 апреля предоставлять декларации о доходах и имуществе. После того как выяснилось, что сенатор, находящийся в заключении, не сдал документы, комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов создала рабочую группу, чтобы разобраться с причинами, по которым Арашуков не исполнил эту обязанность.

В результате проверки было установлено, что пребывание в СИЗО не могло являться причиной несдачи декларации, такая возможность у него была.

Напомним, Рауф Арашуков является одним из фигурантов уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 млрд руб. Также его обвиняют в причастности к убийствам заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Фигурантами дела о хищении газа также являются отец Рауфа, их родственники и друзья, занимающие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа и силовых структурах.

Темы: Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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22.05.2019, 15:30
Гость: Если что, я про рыбу.

Рыба гниёт с головы...
22.05.2019, 15:00
Гость: Скептик.

А убийство , воровство, кумовство, конокрадство входят в должностные. обязанности депутата.
Да, и похищение невесты.
22.05.2019, 15:00
Гость: Вах, вах, вах!

Как же они своего сдали? Сдаются ворюги.
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