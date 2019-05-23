Жители деревни в Карелии просят Никиту Михалкова не устраивать там пожар

14:05

Хранители исторической деревни Кинерма в Карелии обратились к председателю правления ООО «Студия ТРИТЭ» Никите Михалкову с просьбой отказаться от съемок пожара в населенном пункте для фильма «Огонь».

В ходатайстве подчеркивается, что жители просят отменить съемки в деревне эпизода со сжиганием декораций, так как в Кинерме нет водоемов, а ближайший подъезд к озеру находится в шести километрах, сообщает РИА Новости. В письме уточняется, что жители просят отменить съемки в деревне эпизода со сжиганием декораций, так как в Кинерме нет водоемов, а ближайший подъезд к озеру находится в шести километрах.

В ответ начальник республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова заявила, что сотрудники МЧС проконтролируют процесс съемок фильма в исторической деревне Карелии, где планируется снять эпизод со сжиганием декораций.

При этом не исключен и полный запрет в случае неблагоприятной погоды. «Согласно информации ГУМЧС по Карелии, на время проведения съемок на территории будет обеспечено присутствие не менее 20 сотрудников (ведомства), чтобы контролировать процесс», - сказала Алипова. По ее словам, съемочной группе был дан ряд рекомендаций от всех ведомств. В частности, для пожарной безопасности необходимо провести опашку места съемок, чтобы огонь не мог затронуть лес или перекинуться на деревню.

«Огонь» – это героическая драма о буднях пожарных и спасателей. Роли в фильме исполняют Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын и другие. В картине планируются масштабные натурные съемки, спецэффекты, технически сложные трюки, массовые сцены.