Администрация Урдомы отказалась от иска к строителям Экотехнопарка

19:45

В четверг, 23 мая, состоялось заседание Арбитражного апелляционного суда, на котором администрация МО «Урдомское» заявила об отказе от исковых требований о прекращении работ на объекте ЭкоТехноПарк «Шиес» в районе железнодорожной станции Шиес.

Фото с сайта rossaprimavera.ru

Отказ от иска связан с тем, что администрация МО «Урдомское» прекрасно понимает бесперспективность обжалования данного решения, поскольку неоднократно ранее как надзорными органами, так и арбитражным судом Архангельской области было очевидным образом доказано, что все работы выполняются в соответствии с действующим законодательством.

Широкое внимание к современному и технологичному экотехнопарку привлекли действия протестующих активистов. Они организовали несколько митингов против строительства объекта в Шиесе, устроили блокаду стройплощадки и спровоцировали несколько инцидентов, в которые пришлось вмешаться правоохранительным органам.

Так, протестующие обстреляли автомобиль, доставлявший строителям топливо, повредили линию электропередачи, свалив несколько опор, и сильно избили одного из рабочих.

Очередной инцидент произошел 23 мая – активисты остановили следовавший на стройплощадку КамАЗ и заставили прекратить работу машиниста экскаватора.

Все акции подобного рода широко освещаются в СМИ и социальных сетях, привлекая дополнительное внимание к строительству и увеличивая социальную напряженность в Урдоме и близлежащих поселках.

Не устояли перед соблазном заработать себе дешевую популярность на хайпе и чиновники муниципального округа «Урдомское». Еще в ноябре прошлого года они потребовали от Арбитражного суда Архангельской области остановить строительство Экотехнопарка, поскольку оно, якобы, осуществляется без разрешения. Арбитраж, впрочем, вины ответчиков – ООО «Технопарк» и ОАО «Российские железные дороги» - не обнаружил и в удовлетворении иска отказал.

Тогда урдомские муниципалы подали апелляцию в 14 Апелляционный суд, но спустя пару месяцев сами же и заявили отказ от иска. Поскольку ни подтвердить нарушение законодательства ответчиком, ни выдвинуть в его отношении какие-то новые обвинения у истцов не получилось, апелляционная инстанция в четверг приняла решение о прекращении производства по данному делу.

Стоит отметить, что сейчас продолжается еще один судебный процесс, связанный со строительством экотехнопарка. На днях губернатор Архангельской области Игорь Орлов обжаловал в Верховном суде постановление Архангельского облсуда, санкционировавшего референдум о возможности ввоза на территорию области отходов из других субъектов Российской Федерации.

Известно, что главу региона уже поддержала архангельская прокуратура.