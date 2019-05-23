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МВД предложило школам обзавестись замдиректора по безопасности

17:04 23.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Проблема насилия может быть решена в российских учебных заведениях после появления должности заместителя директора школ по безопасности. Такое заявление сделал заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.

Он отметил, что в последнее время школьники демонстрируют большой интерес к движению по названием скулшутинг. Оно является пропагандой насилия. По его словам, ни рамки металлоискателей, ни камеры видеонаблюдения, ни охранники не помогают справляться с этой проблемой.

«Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса», — сказал Морозов во время своего выступления на всероссийском форуме «Антитеррор» в Красноярске. Его слова привело РИА «Новости».

В обязанности замдиректора должна входить «организация и реализация профилактики среди родителей и учеников». Он предложил разослать подробную инструкцию главам регионов. В будущем они смогут применить ее в учебных заведениях.

Всероссийский форум «Антитеррор» — мероприятие, в котором принимают участие сотрудники ФСИН, Росгвардии, управления МЧС, ГИБДД. На нем проходят показательные выступления спецподразделений и кинологов, а также показ техники.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Российские школьники, Школьное образование в России, МВД России
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 01:00
Гость: Евгений В

Совет: Над МВД и ФСБ, Прокуратурой, Судами и Армией для борьбы с коррупцией и бандитизмом надо создать надзорный орган из доверенных президенту и его партии лиц, а еще выше еще один малочисленный (со штатом всего аппарата до тысячи человек, вместе с техническими служащими)надзорный орган уже из самых самых доверенных только лично президенту.
23.05.2019, 23:12
Гость: Опытному...

Вы действительно Коган, и из Wales?
Ностальгия по "русскому языку" замучила? Или просто "в этих заграницах" и пообщаться-то не с кем?
Ну прям "по Задорнову" - "они там все тупые, и пообщаться не с кем"...
Так?
23.05.2019, 22:58
Гость: Скептик

А что, охранников уже мало?
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