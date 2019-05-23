МВД предложило школам обзавестись замдиректора по безопасности

17:04

Проблема насилия может быть решена в российских учебных заведениях после появления должности заместителя директора школ по безопасности. Такое заявление сделал заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.

Он отметил, что в последнее время школьники демонстрируют большой интерес к движению по названием скулшутинг. Оно является пропагандой насилия. По его словам, ни рамки металлоискателей, ни камеры видеонаблюдения, ни охранники не помогают справляться с этой проблемой.

«Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса», — сказал Морозов во время своего выступления на всероссийском форуме «Антитеррор» в Красноярске. Его слова привело РИА «Новости».

В обязанности замдиректора должна входить «организация и реализация профилактики среди родителей и учеников». Он предложил разослать подробную инструкцию главам регионов. В будущем они смогут применить ее в учебных заведениях.

Всероссийский форум «Антитеррор» — мероприятие, в котором принимают участие сотрудники ФСИН, Росгвардии, управления МЧС, ГИБДД. На нем проходят показательные выступления спецподразделений и кинологов, а также показ техники.