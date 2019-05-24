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В Госдуме предложили учредить звание «Заслуженный предприниматель России»

20:03 24.05.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил учредить почетное звание "Заслуженный предприниматель России", пишет РИА Новости.

"Учитывая, что следующий год министерство экономики предлагает посвятить развитию предпринимательства в стране, необходимо также отметить предпринимательство, учредив почетное звание "Заслуженный предприниматель России", - заявил он.

"Эта высокая оценка предпринимательского труда, его социального служения подчеркнет отношение государства к бизнесу, популяризирует институт предпринимательства в целом. Факт государственного "признания" личных, деловых и социальных качеств отечественного бизнеса может стать новой опорой для улучшения внутреннего делового и инвестиционного климата страны, новым культурным трендом повышения активности бизнеса России", - считает депутат.

Это предложение поддержал сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. По его словам, такое почётное звание сегодня присваивается в нескольких регионах России.

"Поэтому было бы логично масштабировать данную практику на федеральный уровень. Сегодня подобное звание присваивают деятелям культуры, спортсменам, журналистам, работникам отдельных отраслей. Однако на предпринимателей оно пока не распространяется, несмотря на то, что эти люди создают рабочие места, поднимают экономику регионов, развивают свои инвестиционные проекты", - заявил Назаров.

Президент "Опоры России" Александр Калинин данную инициативу также поддержал.

"Я за, то чтобы награждать людей, которые внесли выдающийся вклад, допустим по инвестиционным проектам. Сейчас предприниматели очень редко за что-то награждаются, особенно из среды малого бизнеса. Конечно, мы за учреждение звания или награды, единственное я бы сказал, что она должна носить имя одного из выдающихся российских предпринимателей. Например, Леденцова, который на свои деньги создал Бауманский университет или Третьякова, который создал Третьяковскую галерею. Таких фамилий, которыми можно гордиться, у нас в России много, надо поднимать нашу историю", - цитирует Калинина агентство.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 23:55
Гость: Боря Моиисеев

Встречное предложение - учредить звание заслуженного правозащитника России. И про льготы...льготы не забыть!
24.05.2019, 23:31
Гость: Путник

А, что в уголовном кодексе статьей мало?
24.05.2019, 23:06
Гость: А чё?

Скромно как-то. Почему не заслуженный мошенник и по степеням? Или хотя бы по гильдиям. Например, заслуженный предприниматель-мошенник гильдии внутренних органов третьей, второй, первой и высшей категории. Зачем скрывать суть?
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