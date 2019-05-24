Минобороны РФ опровергло появление новой должности

19:22

Министерство обороны прокомментировало сообщения о введении в армии должности главного сержанта. Согласно разъяснению, никаких новых штатных должностей главных сержантов в Вооруженных Силах России вводиться не будет, передает РИА Новости.

«В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается, и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке. Эти сержанты отбираются из лучших и являются лидерами в коллективах младших командиров воинских частей. Они же будут оказывать методическую помощь своим коллегам», — уточнили в оборонном ведомстве.

Главный сержант — это первый помощник командира подразделения. Он способен заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха. Это актуально как в боевой подготовке, так и в профессиональной выучке, говорил ранее командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

О введении в России такой должности говорили еще в 2011 году. В частности, статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков тогда заявил, что введение должности — возможно. Впрочем, решение будет приниматься лишь в отдаленной перспективе.