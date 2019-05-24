СК попросил суд арестовать имущество сотрудников Росреестра Дагестана

18:40

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об аресте 300 объектов недвижимого имущества в рамках уголовного дела о преступном сообществе, в которое входили сотрудники Росреестра Дагестана. Стоимость недвижимости, о которой идет речь, составляет около 20 млрд руб.

Кроме этого, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Народного Собрания Республики Дагестан Фикрета Раджабова и главного специалиста-эксперта республиканского Управления Россреестра Зулейхат Дагировой, задержанных по подозрению в участии в преступном сообществе.

Ранее фигурантами дела стали глава Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов и его подчинённые, а также инженер республиканской кадастровой палаты Абдула Умаханов и экс-заместитель главы администрации Махачкалы Герман Рагимханов.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других соучастников, выявление новых эпизодов преступной деятельности преступного сообщества и закрепление доказательственной базы, сообщается на сайте СК.

По версии СК, в 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, целью которого являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Республики Дагестан, а также последующего их незаконного отчуждения.

С указанного периода члены преступного сообщества путем составления подложных постановлений от имени главы администрации города Махачкалы, поддельных выписок из хозяйственных книг и других сопутствующих документов, незаконно предоставили более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности.

В результате незаконных действий участников преступного сообщества совершено хищение муниципальной и государственной собственности и причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме более 370 миллионов рублей.