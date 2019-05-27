Торговые сети обяжут принимать пустые бутылки

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В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин.

Как пишет газета "Известия", поручение проработать вопрос целесообразности проведения эксперимента по обязательному приему торговыми сетями полимерной и стеклянной тары дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития. Соответствующие предложения рекомендовано представить в Госдуму до 15 июня.

Отмечается, что в европейских странах уже давно используется практика приема тары через специальные автоматы с небольшим материальным вознаграждением. Так в Турции стоимость одной бутылки составляет 1,5 рубля, в США - около 7 рублей. В России стоимость бутылки может варьироваться от 5 до 7 рублей.

Первые пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года, пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).