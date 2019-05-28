Авиакомпании потребовали проверить Superjet после крушения в Шереметьево

11:22

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс провести проверку самолетов Sukhoi Superjet 100 «на соответствие сертификационным требованиям».

Как сообщил «Коммерсант», 24 мая ассоциация направила соответствующее письмо министру транспорта. Организация, в частности, просит проверить систему защиты самолета от поражения статическим электричеством, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем SSJ 100.

В ассоциации подчеркнули, что обеспокоены катастрофой в Шереметьево с участием суперджета. «Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому», — сказано в письме.

В Минтрансе сообщили, что не получали письмо ассоциации. В «Объединенной авиастроительной корпорации», выпускающей SSJ 100, считают, что предложение ассоциации похоже на давление на комиссию по расследованию катастрофы в Шереметьево.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта - некоммерческая организация, основанная в ноябре 1991 года. В состав ассоциации входят 27 российских авиакомпаний. Два авиаперевозчика, входящих в ассоциацию, эксплуатируют 19 самолетов Sukhoi Superjet 100.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые были на борту.