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Авиакомпании потребовали проверить Superjet после крушения в Шереметьево

11:22 28.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс провести проверку самолетов Sukhoi Superjet 100 «на соответствие сертификационным требованиям».

Как сообщил «Коммерсант», 24 мая ассоциация направила соответствующее письмо министру транспорта. Организация, в частности, просит проверить систему защиты самолета от поражения статическим электричеством, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем SSJ 100.

В ассоциации подчеркнули, что обеспокоены катастрофой в Шереметьево с участием суперджета. «Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому», — сказано в письме.

В Минтрансе сообщили, что не получали письмо ассоциации. В «Объединенной авиастроительной корпорации», выпускающей SSJ 100, считают, что предложение ассоциации похоже на давление на комиссию по расследованию катастрофы в Шереметьево.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта - некоммерческая организация, основанная в ноябре 1991 года. В состав ассоциации входят 27 российских авиакомпаний. Два авиаперевозчика, входящих в ассоциацию, эксплуатируют 19 самолетов Sukhoi Superjet 100.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые были на борту. 

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в России
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 18:56
Гость: Сердюковщина и Рогозовщина!

Это было очень мудрое решение уничтожить свое самолетостроение и ждать милостей от Запада, создавая совместный гроб джеполет. Компрадорская власть только так и должна поступать! Продолжим поддерживать эту власть сусаниных в отношении страны и народа и погибнем, как те поляки! Жалко только, что либеральные жулики обгадили имя авиаконструктора Сухого.....
28.05.2019, 18:14
Гость: Иван простак

Я тебе личный секретарь, ссылки таскать? Если ты ленив как черепаха, то я причём." Дай аварии ту-134"- скинул что аж в формат постинга зашли только три из 75. .....Было на этом сайте по поводу Пугачевой. В ленте новостей.
28.05.2019, 15:58
Гость: Дед

пущай ещё конструкцию шасси проверят!
Что бы на советском самолете подломилось шасси надо было очень сильно постараться и загнать его на скорости в большой сугроб или в яму.
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