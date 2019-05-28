В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами

12:16

В Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

ДТП произошло в Уссурийске. В результате происшествия два человека погибли, 19 получили переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. Состояние шестерых из них оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие госпитализированы. Всего в салоне находились 45 человек, детей среди погибших или раненых нет.

Как сообщают очевидцы, автобус рухнул вниз с дамбы.

По сообщению пресс-службы администрации Приморского края, причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя.

Туристы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами, пишет издание "Новости Владивостока".