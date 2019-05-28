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В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами

12:16 28.05.2019

В Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

ДТП произошло в Уссурийске. В результате происшествия два человека погибли, 19 получили переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. Состояние шестерых из них оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие госпитализированы. Всего в салоне находились 45 человек, детей среди погибших или раненых нет.

Как сообщают очевидцы, автобус рухнул вниз с дамбы.

По сообщению пресс-службы администрации Приморского края,  причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя.

Туристы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами, пишет издание "Новости Владивостока". 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Происшествия
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 15:49
Гость: Ray Bloom

А нафига китайцы в Россию приезжают, делать им тут нечего.
Пусть едут в Японию, там им будет радушный приём.
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