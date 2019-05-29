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В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница

20:21 29.05.2019
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В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщает, что уже по внешнему виду школьницы было понятно, что ей нездоровится.

Ученица средней общеобразовательной школы №27 города Чебоксары являлась инвалидом с детства. Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена, заметив признаки недомогания у девушки, порекомендовали ей самой и ее родителям отказаться от участия в экзамене, но выпускница приняла решение сдавать его, пишут "Вести".

Школьница писала экзаменационную работу в течение часа, потом она попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре девушке стало плохо. Ей была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но спасти жизнь ученице выпускного класса не удалось.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики сообщает, что девушка, по предварительным данным, страдала врожденным пороком сердца. В настоящее время проводится расследование несчастного случая.

Темы: Проблемы ЕГЭ
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 23:13
Гость: Точно!

Сколько лет своей жизни, сдавая "финальные" (терминальниые для некоторых) экзамены при наличии данных о текущей успеваемости, я говорил: ну что, кроме стресса и шанса для экзаменаторов "завалить" экзаменуемого это даёт? Если кто-то учился на "3", а случайно (или за взятку) получает "4", то какая тут справедливость?

А когда кто-то учился нормально, а на экзамене -- стресс, плюс случайно, по-рулеточному попадается тема, которая либо плохо была преподана, либо вообще тупая, либо требует некчёмных знаний формальных фактов, то у учащегося твёрдые "4.5" превращаются в "3" или в неуд - это нормально?

Это -- русская рулетка.
29.05.2019, 22:30
Гость: Сердечник

В 90е был случай со студентом, который упал в голодный обморок, а тут... да, горе...
29.05.2019, 22:14
Гость: однозначно

Психологическая атмосфера-ужасная,всё и все на грани нервного срыва.Камеры,охрана,металлодетекторы,практически личные досмотры....Во время выпускных экзаменов в СССР у всех было приподнятое доброжелательное настроение,и было весело!Атмосфера была праздничной!
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