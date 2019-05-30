Общественники зафиксировали двукратный рост цен на плацкартные места

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Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо объединения на имя главы ФАС Игоря Артемьева.

Отмечается, что на основании многочисленных жалоб граддан организация проанализировала цены по 12 различным направлениям в случайные даты в июне и июле.

В результате выяснилось, что на некоторых направлениях стоимость билетов выросла в два раза. В частности, самый большой рост был замечен на направлениях Москва–Калининград (двукратное увеличение стоимости по сравнению с майскими ценами, 4021 рубль), Москва–Адлер (плюс 97 процентов, 4143 рубля) и Новосибирск–Томск (плюс 93 процента, 1507 рублей). Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.

В организации напомнили, что перевозки в плацкартных вагонах – это дотационный вид перевозок. Это означает, что цена устанавливается государством, а недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета.

Также в организации отмечают, что согласно указу ФАС от 1 января 2019 года, тарифы были проиндексированы по отношению к прошлому году на 3,9 процента, причем не допускалось повышать тариф в период с 14 июня по 1 сентября этого года более чем на 20 процентов.

В свою очередь, в ФПК серьезное подорожание билетов отрицают. "Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика. Большую разницу в цене там объяснили сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями.