С Байконура запустили ракету с самым мощным российским спутником связи

07:13

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М», которая должна доставить на орбиту самый мощный российский спутник связи и телевещания «Ямал-601». Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Twitter.

Старт ракеты был произведен 30 мая в 20:42 по московскому времени. Отделение разгонного блока от спутника ожидается через 9 часов 13 минут после старта.

Спутник «Ямал-601» создан по заказу оператора спутниковой связи «Газпром космические системы» и должен планово заменить спутник «Ямал-202». Новый космический аппарат станет самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.

Он должен обеспечить фиксированную связь на большей части России, в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.