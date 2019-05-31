]]> ]]>
Главная В России Новости

С Байконура запустили ракету с самым мощным российским спутником связи

07:13 31.05.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М», которая должна доставить на орбиту самый мощный российский спутник связи и телевещания «Ямал-601». Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Twitter.

Старт ракеты был произведен 30 мая в 20:42 по московскому времени. Отделение разгонного блока от спутника ожидается через 9 часов 13 минут после старта.

Спутник «Ямал-601» создан по заказу оператора спутниковой связи «Газпром космические системы» и должен планово заменить спутник «Ямал-202». Новый космический аппарат станет самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.

Он должен обеспечить фиксированную связь на большей части России, в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Темы: Байконур, Искусственные спутники Земли и аппараты для межпланетных полетов, Космическая промышленность
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.