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Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

19:59 1.06.2019
Павел Коньков. Фото с сайта ivday.ru

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, ныне заседающего в Ивановской областной думе, по подозрению в растрате в особо крупном размере. 

СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ в связи с присвоением бюджетных средств в размере 700 млн руб. в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина, сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, подозреваемые вместе с неустановленными лицами похитили вверенные экс-губернатору бюджетные средства. Порядка 700 млн руб. было перечислено, по версии СКР, на счета организаций, входящих в группу компаний «Продо».

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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02.06.2019, 03:18
Гость: Ray Bloom

Как, опять! Каждый день о том же. И сколько же их, похоже все.
01.06.2019, 21:45
Гость: Совсем обнаглели !

Они должны помогать и служить бизнесу, вместо того чтобы вымогать у него последние деньги. Всех бамбарбия кергуду! Не дадим подорвать опору России!
01.06.2019, 21:10
Гость: А.В. Суворов

Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда.
Все комментарии (4)
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