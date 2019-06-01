Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

19:59

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, ныне заседающего в Ивановской областной думе, по подозрению в растрате в особо крупном размере.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ в связи с присвоением бюджетных средств в размере 700 млн руб. в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина, сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, подозреваемые вместе с неустановленными лицами похитили вверенные экс-губернатору бюджетные средства. Порядка 700 млн руб. было перечислено, по версии СКР, на счета организаций, входящих в группу компаний «Продо».