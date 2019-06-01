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Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

10:01 1.06.2019

СК РФ заявил о задержании главы Раменского района Подмосковья. Андрея Кулакова по подозрению в убийстве зампреда местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Она была найдена задушенной в машине 4 мая.

Коллаж "Газета.Ru"

Женщина могла быть задушена в безлюдном месте, куда ее выманили на свидание, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил", - сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, женщина состояла с чиновником в любовной связи.

На допросе Кулаков заявил, что видел жертву последний раз 29 апреля. Своей вины мужчина не признает. Однако его виновность  подтверждается проверкой на полиграфе. "Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова", - приводит ТАСС слова представителя регионального главка Следственного комитета Евгении Кирюшиной.

В отношении Кулакова возбудили уголовное дело, обвинение ему пока не предъявлено. По словам Кирюшиной, в субботу следователь будет ходатайствовать об аресте чиновника.

В пятницу стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.

Темы: Московская область, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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01.06.2019, 18:53
Гость: любовницы доведут до цугундера

Наверно любовница шантажировала главу,вот у него крыша и поехала.
01.06.2019, 17:57
Гость: нв

Бытовуха.Бывает.
01.06.2019, 13:25
Гость: Александр Павлович

Путин нормальный.
Все комментарии (12)
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