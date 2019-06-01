Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

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СК РФ заявил о задержании главы Раменского района Подмосковья. Андрея Кулакова по подозрению в убийстве зампреда местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Она была найдена задушенной в машине 4 мая.

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Женщина могла быть задушена в безлюдном месте, куда ее выманили на свидание, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил", - сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, женщина состояла с чиновником в любовной связи.

На допросе Кулаков заявил, что видел жертву последний раз 29 апреля. Своей вины мужчина не признает. Однако его виновность подтверждается проверкой на полиграфе. "Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова", - приводит ТАСС слова представителя регионального главка Следственного комитета Евгении Кирюшиной.

В отношении Кулакова возбудили уголовное дело, обвинение ему пока не предъявлено. По словам Кирюшиной, в субботу следователь будет ходатайствовать об аресте чиновника.

В пятницу стало известно, что Кулаков 29 мая досрочно сложил полномочия главы района.