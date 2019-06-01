Число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 40 человек

18:09

Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в субботу в Дзержинске возросло до 42 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении. В Минздраве добавили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".

Между тем очевидцы рассказывают подробности о взрывах на заводе "Кристалл". Твк, житель Дзержинска Денис Крюк, который живет неподалеку от завода, рассказал "Звезде" о том, как сегодня происходили взрывы. По его словам, к испытаниям взрывчатки на заводе он уже привык за 25 лет жизни в городе. Но в этот раз не обратить внимание на раздававшиеся хлопки было невозможно.

"В общей сложности я здесь 25 лет живу, у нас каждое утро ровно в 9 часов взрывают, испытывают взрывчатку. На это уже не обращаешь внимания. А тут был как будто сильный гром, прямо вот как будто под окнами. Сначала вроде бы ничего страшного. Я на балкон вышел, он у меня деревянный, на первом этаже живу. Но когда произошел второй взрыв, у меня все стекла вылетели. Посекло всего осколками, вообще караул. Довольно-таки сильно, я в больницу ездил. Второй раз взорвалось очень сильно. Я даже выбежал из подъезда. Думал, умру, честное слово. Все даже зашаталось! У меня ноги поцарапало, живот поцарапало. И, главное, у нас дом углом стоит, я на первом этаже живу. Вот стекла вылетели у меня, и на пятом этаже почему-то. Говорят, так волна отразилась. У меня на кухне микроволновка с подоконника слетела, а она 6 кг весит. А у тещи окна выходят на Свердлова, у нее створки у пластиковых окон отлетели", - рассказал Денис Крюк.

В субботу на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел взрыв. Осведомленный источник сообщил о полном разрушении цеха, в МЧС России также заявили о разрушении административного здания в результате происшествия.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров.

В пресс-службе администрации Дзержинска сообщили, что в результате взрывов на "Кристалле" повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

Площадь пожара на территории завода после взрывов достигала 800 кв.м.