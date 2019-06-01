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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 40 человек

18:09 1.06.2019
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Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в субботу в Дзержинске возросло до 42 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении. В Минздраве добавили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".

Между тем очевидцы рассказывают подробности о взрывах на заводе "Кристалл". Твк, житель Дзержинска Денис Крюк, который живет неподалеку от завода, рассказал "Звезде" о том, как сегодня происходили взрывы. По его словам, к испытаниям взрывчатки на заводе он уже привык за 25 лет жизни в городе. Но в этот раз не обратить внимание на раздававшиеся хлопки было невозможно.

"В общей сложности я здесь 25 лет живу, у нас каждое утро ровно в 9 часов взрывают, испытывают взрывчатку. На это уже не обращаешь внимания. А тут был как будто сильный гром, прямо вот как будто под окнами. Сначала вроде бы ничего страшного. Я на балкон вышел, он у меня деревянный, на первом этаже живу. Но когда произошел второй взрыв, у меня все стекла вылетели. Посекло всего осколками, вообще караул. Довольно-таки сильно, я в больницу ездил. Второй раз взорвалось очень сильно. Я даже выбежал из подъезда. Думал, умру, честное слово. Все даже зашаталось! У меня ноги поцарапало, живот поцарапало. И, главное, у нас дом углом стоит, я на первом этаже живу. Вот стекла вылетели у меня, и на пятом этаже почему-то. Говорят, так волна отразилась. У меня на кухне микроволновка с подоконника слетела, а она 6 кг весит. А у тещи окна выходят на Свердлова, у нее створки у пластиковых окон отлетели", - рассказал Денис Крюк.

В субботу на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел взрыв. Осведомленный источник сообщил о полном разрушении цеха, в МЧС России также заявили о разрушении административного здания в результате происшествия.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров.

В пресс-службе администрации Дзержинска сообщили, что в результате взрывов на "Кристалле" повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов. 

Площадь пожара на территории завода после взрывов  достигала 800 кв.м.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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02.06.2019, 04:01
Гость: опасное производство в черте города.

Рассказывают в апреле уже был взрыв,а вот теперь очередной.А директора задним числом уволили,что бы прикрыть.
Если на этом заводе технологии 40-50 годов и низкий уровень ТБ,то его должны были давно закрыть.И построить новый высокотехнологичный на соответствующем расстоянии от города в чистом поле.
01.06.2019, 22:48
Гость: А ты о чём, скалозуб?

О сортирном амбре забивающего последние гвозди в историю бывшей великой страны? Ты же у него на подхвате и подаёшь калоши, шайбы и щук на крючок насаживаешь, а потому должен помнить сколько подал и сколько насадил. Или тебе в конце каждого трудового дня укол амнезии вставляют? Чтоб п-дел только по команде и расписанию.
01.06.2019, 21:37
Гость: Дятлу

А чего больше: шайб или щук. Или вонючего пафоса обличительного, за который скоро начнут бить. Ибо трепачи надоели. Гвоздя не забили, зато непременно о судьбах страны( не ниже) круглосуточно п- дят.
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