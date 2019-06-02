Извольте заплатить по счёту, товарищи офицеры

А давайте всех заставим платить. За все. Утопил технику (уронил с моста) – плати. Правда, тогда и инициатива будет не то что на нуле, в «минус» уйдет

Начать придется с анекдотов. Просто напомнить, вы их все знаете. О том, как мужики ныкали от жен деньги, прикрываясь утопленным танком, сгоревшим самолетом, потерянной антабкой и так далее.

Версий анекдотов много, выделить хочется один. Когда на офицера, утопившего танк, наложили огромный штраф, тот почесал затылок и сказал, что теперь он понимает, почему капитаны тонут вместе с кораблями.

В общем, многие знали эти анекдоты, жаль только, что с ними получилось, как в песне "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…"

Да, действительность дня сегодняшнего такова:

"Суд постановил взыскать в пользу Министерства обороны 12 млн рублей с бывшего командира субмарины «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина и 5 млн рублей с бывшего командира дивизиона подводных лодок 105-й бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота капитана I ранга запаса Игоря Мартемьянова".

Справедливость восторжествовала? Сложно сказать, надо думать. У нас не каждого взяточника так наказывают рублем и не каждого растратчика. Так за что?

Согласно решению суда, за нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). И его командир будет платить за халатность (ст. 293 УК РФ). За то, что не увидел в толковом, уважаемом на флоте офицере, знающем свое дело перспективном командире замаскированного раздолбая.

Наверное, стоит напомнить суть дела. Дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар", прозванная "убийцей адмиралов", во время испытаний временно находилась в составе Балтийского флота. Испытывалась материальная часть. Обучался экипаж. Обычная боевая работа, которая в дальнейшем проявилась в четком выполнении боевой задачи у берегов Сирии.

Во время учений в 2016 году лодка при всплытии столкнулась с другим (неустановленным) кораблем. В итоге пострадали выдвижные устройства (перископ, антенны и т.д.). У подводников такая ситуация известна давно. Даже понятие на сленге существует — "вернулась троллейбусом".

Интересно, что не удалось найти объект, с которым лодка столкнулась. Спутники, морская разведка, воздушная, радары – весь комплекс средств оказался бессилен отыскать тот корабль или судно, о которое "Краснодар" погнул свои перископы.

В принципе, не то чтобы "пустяки, дело житейское", но тем не менее. Можно ли с уверенностью сказать, что это ЧП, не имеющее аналогов? Вроде бы нет. Такие повреждения – ну не редкость, случаются время от времени.

Может ли каждый офицер сказать, что его подчиненные всегда четко справлялись с поставленной задачей? Не гробили технику и вооружение? Если ты хочешь сделать из мальчишки солдата, то должен учить его именно тому, как надо действовать на войне. Иногда при этом страдает техника.

Если мне кто-то скажет, что учения — это не война, напомню: именно эта лодка выполняла боевую задачу, для непонятливых даже повторю, боевую задачу у берегов Сирии. А успешное выполнение боевой задачи и есть лучший показатель работы командира. Не куча отчетов, не красивый строй на смотре, не бравый внешний вид, даже не результаты учебных стрельб.

Стоит отметить, что повреждения были не смертельные. 20 апреля 2016 года случился инцидент, 4 мая лодку поставили на ремонт, а 9 июля она благополучно вернулась в строй.

Дальше была служба в акватории Средиземного моря, пуски "Калибров" и все прочее. Но уже с новым командиром. А старого мало того что лишили должности, так еще вместе с командиром бригады подводных лодок решили покарать в финансовом плане. Повредили лодку – извольте оплатить ремонт.

Неплохой такой подход, нечего сказать.

Есть ещё один пример точно такого же подхода. Но для начала необходимо вспомнить собственную учебу. Не важно, где и чему, главное — учебу. Помните одну из составляющих этого процесса — ошибки? Вам создавалась ситуация, в которой необходимо было применить определенные знания для принятия решения. Но от ошибок никто застрахован не был.

А вот у старшего лейтенанта Сергея Нефедова, летчика морской авиации Балтфлота, такого права нет. Разбил молодой пилот истребитель при посадке. А Су-27 — штука дорогая. Новейший истребитель, не имеющий этого… ничего не имеющий, а значит, очень дорогой. Значит, виноват. Значит, нанес ущерб родному флоту. Значит, надо посадить. А по-хорошему – посадить и опять-таки взыскать полную стоимость или сколько там можно выдавить из Нефедова. И ведь дело возбудили (ст. 351 УК РФ)!

Да, и сумму ущерба оценили. 27 миллионов рублей. Вообще, все что оставалось старшему лейтенанту, наверное, это решить вопрос с помощью табельного оружия.

Правда, в этом случае дело после вмешательства лично министра обороны замяли. Влепили взыскание молодому офицеру и разрешили служить дальше. Даже из авиации не выперли. Но ведь не это главное. Главное — сам прецедент.

Если дальше так пойдет, то армию вообще можно будет перевести на хозрасчет. Это будет не "дыра на желудке государства" (с), а вполне себе прибыльное предприятие.

А что? Вполне себе тема!

Пошел воин выполнять упражнение. Получи боеприпасы (горючее, моточасы и т.п.) согласно норме для данного упражнения. Не выполнил — бери ещё! Но уже по рыночной цене. Вот тебе, солдатик, патрончик. А денежку положи вот сюда. Красиво? А как еще, если солдат не научился в отведенное на то ему время?

Кто-то сейчас заметит, что похоже на обучение вождению. Действительно, чего новое выдумывать, если старое прекрасно работает? И приносит прибыль…

А как иначе? Ведь завтра, может быть, этому недоученному солдату в бой идти!

Представляете, сколько денег наши военные финансисты сэкономят?

Авторы утрируют? Да нисколько. Су-27 — тот же патрон, только стоит побольше. И для "стрельбы" этим "патроном" надо долго учиться. Да и не бывает так, чтобы "все пули в цель". Недаром летчики очень дружат с тем офицером, который сидит на контроле посадки.

И рисуется у нас не очень симпатичная картина, если честно. Напрочь отбивающая у молодых людей желание стать молодыми офицерами, а у молодых офицеров — желание быть инициативными.

А зачем? Зачем быть лучшим? Проще быть как все. Взлет-посадка. Выслуга лет — очередная звездочка на погоны. Пенсия и, если повезет, переход в гражданскую авиацию. Зачем идти в эту самую морскую авиацию? На "Адмирале Кузнецове" четыре самолета нырнули в море. Ведь могут и на пилотов палубной авиации дело завести. Не на гнилой же трос авиафинишера (по мнению некоторых СМИ) заводить...

Стать командиром? Опять же — зачем? Чтобы, возможно, в конце карьеры потерять всё, как каперанг Мартемьянов из примера, описанного выше? Отдать жизнь флоту (армии, авиации), стать инвалидом военной службы и потерять все, что заслужил, заработал, если угодно. Потерять просто потому, что кто-то там, "за облаками", из числа тех, кто ежедневно командует "карандаши, равняйсь, ручки, смирно!", так решил, а суд это решение подтвердил?

Понятно, что в армии существуют проступки и даже преступления. В том числе и умышленное уничтожение или повреждение боевой техники и вооружения. Вот интересно, командир "Краснодара" умышленно рисковал собственной жизнью и жизнью экипажа, когда "шел на столкновение с неустановленным судном"? Или молодой старлей умышленно рисковал?

А вот еще вам вариант. Ему, как мы помним, рукоплескали все. Как же, наследники героических навалов "Беззаветного" и СКР-6 героически таранили украинскую шаланду.

Интересно, а сколько в случае повреждения надо было бы присудить к выплате командиру корабля, повредившему новый корабль об этот украинский керогаз? Или буксир представлял такую угрозу для России, что о него надо было сторожевик бить?

Сомнительно.

Но вернемся к написанному выше. В армии всегда были и будут подобные случаи. Просто потому, что военная служба связана с определенными опасностями, определенным риском. Всегда найдется солдат, у которого "рука не разжалась" при метании гранат или "он сам туда почему-то поехал" при вождении.

А давайте всех заставим платить. За все. В общем и целом – есть в этом смысл. Утопил технику (уронил с моста) – плати. Завтра этот БТР, может быть, в бой должен был пойти. А он в ремонт сыграл. Логично? Логично.

Правда, тогда и инициатива будет не то что на нуле, в "минус" уйдет. Ну как это через незнакомый водоем на учениях переправляться, может, там трактор на дне? Повредим технику, а завтра на ней в бой… Или через лес переть, это вообще никуда не годится. Можно ходовую повредить. А кто платить будет?

Вот в таком ключе мы очень далеко можем зайти. Вплоть до "оказания услуг по охране и обороне государства". Оно, конечно, бред, но в свете присуждённых к выплате миллионов как-то и не очень бредово смотрится…

Только вот зачем изобретать велосипед? Не проще ли открыть устав? Там все написано! В том числе и о наказаниях за совершенные проступки. Этакий "список инквизиции" для армейских "еретиков". Вплоть до "сожжения на костре", увольнения из рядов армии по дискредитирующим обстоятельствам.

Если мы хотим иметь в нашей армии толковых, знающих и решительных офицеров вроде горячо любимых народом киногероев, надо не наказывать за своеволие, а поощрять. Настоящий командир всегда самобытен. Не такой, как все. Чаще раздолбай, чем "четко выполняющий требования командиров и начальников". Но это командир, а не должность.

Неужели непонятно, что перспектива "ходить под УК" во время службы как-то не впечатляет? Да и перспектива всю оставшуюся жизнь реально "платить за потерянную антабку" тоже.

Мы рискуем реально остаться без молодых и перспективных. Контрактная армия сержантов, полковников и генералов. И зеленых лейтенантов ротных. Потому что капитаны уходят. Отдали долг Родине по контракту - и достаточно. Расплатились за хорошее и бесплатное образование - и вперед. На гражданку. На хорошие деньги и в нормальном, цивилизованном месте.

Ну право дело, товарищи генералы и адмиралы, думать хоть иногда надо. А то останетесь без подчиненных.

Авторы: Александр Ставер, Роман Скоморохов

Фото с сайта topwar.ru