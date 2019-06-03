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В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

07:11 3.06.2019
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Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов будут отменены Росстандартом.

Как пишет РИА Новости, это решение связано с тем, что данные ГОСТы уже не соответствуют современным реалиям, а соответственно мешают развитию экономики.

"Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются "советские ГОСТы" - государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене", – в частности заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Он отметил, что обновление фонда стандартов затронет порядка десяти тысяч ГОСТов.

"С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет - эта задача решаема", – рассказал глава ведомства.

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Темы: Россия, Росстандарт
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 09:30
Гость: Рихтер

А что,сейчас колбасу по ГОСТу делают,или я что-то пропустил?
03.06.2019, 09:18
Гость: Трезвый

вывод. Маразм крепчает. Вместо того чтобы вернуть ГОСТы времен СССР в области пищевой продукции и потребительских товаров власти собираются отменить 10.тыс.старых нормативных документов.Неужели в Росстандарте не понимают что разработка нового стандарта очень сложный вопрос и требует много денег. Неужели и там "охотьса" попилить бюджет и создать никому не нужную нервотрепку производителям и потребителям? Лично мне пришлось разработать и утвердить несколько ТУ (на сироп спец.назначения и на кумыс из козьего молока) и поэтому знаю о чем пишу.
03.06.2019, 09:14
Гость: Бриллиантовая рука

Вроде не бездельники и могли бы жить,
Им бы понедельники взять и отменить.
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