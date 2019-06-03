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Росстат назвал сферы с наибольшим числом безработных

11:38 3.06.2019
Фото с сайта roststroy.com.ru
Фото с сайта roststroy.com.ru
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Больше всего безработных в первом квартале 2019 года оказалось среди продавцов и мастеров по ремонту машин и мотоциклов. В этих областях не трудоустроены более 581 тысячи человек.

Количество безработных в разных областях посчитал Росстат. С результатами исследования ознакомился RT. Ведомство насчитало больше всего безработных в сфере «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

На втором месте идет «обрабатывающее производство». Здесь количество незанятых составляет 434 тысячи человек. Далее «строительство» (282 тысячи человек), «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» (275 тысяч) и «транспортировка и хранение» (216 тысяч).

Меньше всего безработных оказалось среди специалистов по водоснабжению и водоотведению, а также по организации сбора и утилизации мусора. В сумме на эти сферы приходится около 24 тысяч нетрудоустроенных.

Всего в первом квартале были зарегистрированы около 3,6 миллиона безработных старше 15 лет.

Темы: Рынок труда и безработица в России, Росстат
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 16:56
Гость: Шило

Вот,хотел что то написать. Подумал ладом и плюнул.... вдруг рабочие места вырастут!!!!?????
03.06.2019, 14:37
Гость: Моня

Если в стране 3,5 млн. безработных граждан, как можно завозить наркоторговцев-иностранцев под предлогом нехватки рабочих рук? Кто ответит за это преступление?
03.06.2019, 13:57
Гость: бп-320

обрабатывающая пром . это реальный сектор который падает уже ниже плинтуса .А ПЛАТНЫЕ оптимисты орут о подъёме РОССИИ с колен.
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