Росстат назвал сферы с наибольшим числом безработных

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Больше всего безработных в первом квартале 2019 года оказалось среди продавцов и мастеров по ремонту машин и мотоциклов. В этих областях не трудоустроены более 581 тысячи человек.

Количество безработных в разных областях посчитал Росстат. С результатами исследования ознакомился RT. Ведомство насчитало больше всего безработных в сфере «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

На втором месте идет «обрабатывающее производство». Здесь количество незанятых составляет 434 тысячи человек. Далее «строительство» (282 тысячи человек), «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» (275 тысяч) и «транспортировка и хранение» (216 тысяч).

Меньше всего безработных оказалось среди специалистов по водоснабжению и водоотведению, а также по организации сбора и утилизации мусора. В сумме на эти сферы приходится около 24 тысяч нетрудоустроенных.

Всего в первом квартале были зарегистрированы около 3,6 миллиона безработных старше 15 лет.