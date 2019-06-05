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Российский Су-35 три раза перехватил самолет США над Средиземным морем

08:40 5.06.2019
Су-35
Фото с сайта wikipedia.org
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Российский самолет Су-35 перехватил самолет США, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем три раза за три часа во вторник, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение 6-й флота ВМС США.

"4 июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был трижды перехвачен российским Су-35 в течение 175 минут", - говорится в заявлении 6-го флота.

Второй из трех перехватов был определен ВМС США как "небезопасный".

Согласно сообщению, российский самолет "проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж".

Отмечается, что самолет США придерживался международных стандартов и "не провоцировал эту российскую активность".

"Так как российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным. Мы ожидаем, что они будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - говорится в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что "небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновений в воздухе".

Темы: Военная авиация в мире, Военная авиация РФ, Авиация
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Комментарии читателей
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05.06.2019, 12:52
Гость: Оллес

Все играюццо с обоих сторон...
А правильно так:если это не наша Зона - нечего и перехватывать,а если наша - гасить решительно.Пиндосики понимают только уроки а-ля Пауэрс :)
05.06.2019, 12:26
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Летел Посейдон - значит недалеко наша подлодка. Вот тока был ли смысл перехватывать такой тип патрульного самолёта, да ещё и шедшего в международном воздушном пространстве? Сомнительное геройство. Рассуждаю, что в аналогичной ситуации нам бы это не понравилось. Шейнин бы обдулся от визга. Глупо.
05.06.2019, 11:51
Гость: Прална!

Прямо как сирийские партнеры с Илом.
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