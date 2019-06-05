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В российских поездах будут ароматизировать вагоны

16:27 5.06.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В России запустили эксперимент с ароматизацией вагонов в пассажирских поездах.

Для ароматизации коридорных зон вагонов, сообщила «Федеральная пассажирская компания», был выбран «аромат с цитрусовыми нотами», для туалетов — «легкие ароматы чистоты и свежести».

Ароматы в течение двух месяцев будут распылять в некоторых вагонах поезда № 747/748 «Невский экспресс» и собирать мнения пассажиров. По итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности ароматизации вагонов в поездах дальнего следования.

У «Федеральной пассажирской компании» — «дочки» РЖД, занимающейся перевозкой пассажиров на дальние расстояния, 18 тысяч вагонов.

«Невский экспресс» — скоростной поезд с 11 вагонами с сидячими местами. Он преодолевает расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом чуть более, чем за 4 часа.

Темы: Железнодорожный транспорт в России, Транспорт, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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05.06.2019, 21:42
Гость: ВВВ

Неужто биотуалеты так воняют, что без ароматизации уже не обойтись?
05.06.2019, 19:55
Гость: Это точно. Хороший запах обюлегчает дорогу

Я выбрал для себя мой любимый запах - запах женщины. Как мне передать мое мнение? Прошу скинуть адрес.
05.06.2019, 19:51
Гость: Гость

И сюда уже эту отраву засунули. С мозгами у них похоже реальные проблемы.
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