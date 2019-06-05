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Мэр Омска упала в лужу во время осмотра ремонта дома

15:02 5.06.2019
Фото с сайта vomske.ru
Фото с сайта vomske.ru
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Мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу во время осмотра ремонта дома. Перед этим она предложила всем, кто ее сопровождал, перепрыгнуть через грязь.

Мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу во время осмотра ремонта дома. Перед этим она предложила всем, кто ее сопровождал, перепрыгнуть через грязь.

В соцсетях появилось видео, как Оксана Фадина проводила осмотр в Советском административном округе. Подойдя к большой луже, она сказала: «Ну что, будем прыгать?» Однако сама не потеряла равновесие, поскользнулась и упала.

В мэрии города заметили, что Фадина продолжила работу, несмотря на запачканный костюм, а к происшествию отнеслась с иронией.

«Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но на самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям — лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой», — цитирует РИА «Новости» слова Фадиной.

В пресс-службе добавили, что мэр не пострадала.

По данным издания «Омск-информ», это произошло рядом с домом на улице 20-го Партсъезда.

Темы: Омск, Омская область, Бюрократия и чиновничество в России, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2019, 22:27
Гость: Сарг

Во-первых, непонятно, почему из этой частности раздута «общественная новость». Или уже ничего другого, более достойного внимания в России не произошло? Во-вторых, удручает, что, в первую очередь женщине и только во вторую очередь мэру, никто из окружающих мужчин в нужный момент не помог. И, в-третьих, откуда в некоторых людях столько желчи, язвительности, ехидства по поводу любой неприятности другого человека, что они старательно выносят в интернет? Или уже забыли, что ждёт того, кто «роет яму» другому? Законы кармы ещё никому не удалось отменить…
05.06.2019, 22:08
Гость: И получить

от мужа лимонадом? А от ЕР медаль за спасение падших мэров?
05.06.2019, 19:44
Гость: Оксана Фадина - милая женщина

Женщина все своими глазами хотела посмотреть. Как дурят ее строители, как воруют деньги на благоустройстве. Немного только силы не рассчитала. Но все равно - большой молодец. Подхалимы сразу заойкали. Гнать их всех!
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