Мэр Омска упала в лужу во время осмотра ремонта дома

15:02

Мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу во время осмотра ремонта дома. Перед этим она предложила всем, кто ее сопровождал, перепрыгнуть через грязь.

Мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу во время осмотра ремонта дома. Перед этим она предложила всем, кто ее сопровождал, перепрыгнуть через грязь.

В соцсетях появилось видео, как Оксана Фадина проводила осмотр в Советском административном округе. Подойдя к большой луже, она сказала: «Ну что, будем прыгать?» Однако сама не потеряла равновесие, поскользнулась и упала.

В мэрии города заметили, что Фадина продолжила работу, несмотря на запачканный костюм, а к происшествию отнеслась с иронией.

«Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но на самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям — лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой», — цитирует РИА «Новости» слова Фадиной.

В пресс-службе добавили, что мэр не пострадала.

По данным издания «Омск-информ», это произошло рядом с домом на улице 20-го Партсъезда.