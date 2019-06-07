Юрий Чайка хочет вернуть прокурорам право на аресты

16:26

Генпрокурор Юрий Чайка считает, что полномочия по решению вопросов об избрании меры пресечения нужно передать сотрудникам ведомства.

Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме, в рамках секции, посвященной защите прав инвесторов. Ее участники призвали прокуратуру более активно возражать следствию при аресте бизнесменов. Но сложившаяся практика, по словам Чайки, требует более системных изменений, сообщают «Ведомости».

«Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессае, иначе проблема не будет решена, – заявил Чайка. – Вы говорили – суд, арест и так далее... Ну что это решит? У нас судья с момента ареста уже вовлекается в отправление правосудия, нет у нас института следственных судей.

Поэтому, может быть, использовать модель, которая была в Советском Союзе: прокурор арестовывает, а его действия обжалуются в суд. И суд уже отстранен от участия в процессе, вступает в процесс, только когда рассматривает дело по существу».

Введение института следственных судей рекомендовал президент Путин еще в 2014 году (Пр-2783, п. 10 из перечня поручений). Срок исполнения этого поручения вышел, но ничего так и не было решено.