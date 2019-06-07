]]> ]]>
Главная В России Новости

Юрий Чайка хочет вернуть прокурорам право на аресты

16:26 7.06.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Генпрокурор Юрий Чайка считает, что полномочия по решению вопросов об избрании меры пресечения нужно передать сотрудникам ведомства.

Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме, в рамках секции, посвященной защите прав инвесторов. Ее участники призвали прокуратуру более активно возражать следствию при аресте бизнесменов. Но сложившаяся практика, по словам Чайки, требует более системных изменений, сообщают «Ведомости».

«Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессае, иначе проблема не будет решена, – заявил Чайка. – Вы говорили – суд, арест и так далее... Ну что это решит? У нас судья с момента ареста уже вовлекается в отправление правосудия, нет у нас института следственных судей.

Поэтому, может быть, использовать модель, которая была в Советском Союзе: прокурор арестовывает, а его действия обжалуются в суд. И суд уже отстранен от участия в процессе, вступает в процесс, только когда рассматривает дело по существу».

Введение института следственных судей рекомендовал президент Путин еще в 2014 году (Пр-2783, п. 10 из перечня поручений). Срок исполнения этого поручения вышел, но ничего так и не было решено.

Темы: Правоохранительные органы в России, Генпрокуратура РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.06.2019, 21:09
Гость: Ольга

И так сплошной произвол а еще и это. Может сразу расстреливать все подряд?
07.06.2019, 19:40
Гость: -----

… и еще ввести в практику решения и приговор "особой тройки" вместо суда, с этих "юристов" станет !
Уже даже не смешно !
07.06.2019, 18:10
Гость: Программа форума в Питере:

1. "Партнерство государства и частного бизнеса", участники - Юрий, Артём и Игорь Чайки
2. "Россия - страна миллиардеров", участвуют полковники Захарченко и Черкалин
3. "Инновации в распиле бюджета", ведущий Рогозин, специальный гость Арашуков.
Все комментарии (7)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.