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Суд назначил одной из фирм отловщиков косаток штраф в 28 млн рублей

19:47 7.06.2019
Фото Christopher Michel с сайта bellona.ru
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Фрунзенский районный суд Владивостока признал одну из фирм, участвовавших в отлове косаток, находящихся в бухте Средней, виновной в нарушении правил рыболовства и назначил штраф в размере 28,173 млн рублей, пишет ТАСС.

"Суд постановил: ООО "Белый кит" признать виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в двукратном размере стоимости водных биологических ресурсов, равном 28,173 млн рублей без конфискации судна и орудий лова", - цитирует агентство решение судьи.

В свою очередь РИА Новости отмечают, что компания-отловщик "Белый кит" планирует обжаловать данное решение суда в Приморском краевом суде.

"Суд оставил право собственности (животных) за "Белым китом". Он признал компанию виновной в нарушение правил рыболовства, но не в незаконности вылова. Решение суда планируется обжаловать в течение 10 дней", - цитирует агентство слова своего собеседника. 

Дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина" суд рассмотрит 10 июня, ООО "Океанариум ДВ" - 11 июня.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство) в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ".

Темы: Приморский край, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.06.2019, 21:19
Гость: РПрацельс

Только дикари могут вести себя так как в России ведут себя русские по отношению к этим несчастным косаткам.
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