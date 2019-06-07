Суд назначил одной из фирм отловщиков косаток штраф в 28 млн рублей

19:47

Фрунзенский районный суд Владивостока признал одну из фирм, участвовавших в отлове косаток, находящихся в бухте Средней, виновной в нарушении правил рыболовства и назначил штраф в размере 28,173 млн рублей, пишет ТАСС.

"Суд постановил: ООО "Белый кит" признать виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в двукратном размере стоимости водных биологических ресурсов, равном 28,173 млн рублей без конфискации судна и орудий лова", - цитирует агентство решение судьи.

В свою очередь РИА Новости отмечают, что компания-отловщик "Белый кит" планирует обжаловать данное решение суда в Приморском краевом суде.

"Суд оставил право собственности (животных) за "Белым китом". Он признал компанию виновной в нарушение правил рыболовства, но не в незаконности вылова. Решение суда планируется обжаловать в течение 10 дней", - цитирует агентство слова своего собеседника.

Дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина" суд рассмотрит 10 июня, ООО "Океанариум ДВ" - 11 июня.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство) в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ".