Рогозин заявил о готовности встретиться с Илоном Маском

18:59

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин готов встретиться с главой компании SpaceX Илоном Маском, если тот приедет в Россию, но специально приглашать его не планирует.

"Он не приедет на самом деле, у него бизнеса здесь нет. Он занятый человек. Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю. Он занятый человек, я занятый человек, что его приглашать-то", - приводит слова Рогозина РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса планировал встретиться с Маском в случае поездки в США минувшей зимой, однако поездка не состоялась.