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Рогозин заявил о готовности встретиться с Илоном Маском

18:59 8.06.2019
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин готов встретиться с главой компании SpaceX Илоном Маском, если тот приедет в Россию, но специально приглашать его не планирует.

"Он не приедет на самом деле, у него бизнеса здесь нет. Он занятый человек. Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю. Он занятый человек, я занятый человек, что его приглашать-то", - приводит слова Рогозина  РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса планировал встретиться с Маском в случае поездки в США минувшей зимой, однако поездка не состоялась.

Темы: Дмитрий Рогозин
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Комментарии читателей
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09.06.2019, 00:48
Гость: Илон Маск

А кто такой тот Рогозин готовый со мной встретиться ?
Может он даже и очень хороший человек,но мне то зачем надо с ним встречаться?
09.06.2019, 00:41
Гость: Аналитик

Представляю беседу о технических проблемах между Маском и Рогозиным.
08.06.2019, 22:43
Гость: Доллар рушится?!

Один только не самый богатый бизнесмен в США может заменить всю ракетно- строительную область в РФ. Почему в РФ за 30 лет не появилось Илонов Масков?
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