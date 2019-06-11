Политолог объяснил, что Яшин идет на провокации из-за отсутствия у него положительной повестки

15:36

Яшин в этом году баллотируется в Мосгордуму

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин обвинил ветерана Донбасса Марию Коледу в незаконном сборе подписей в поддержку депутата. Для этого Коледа, по версии Яшина, наняла женщину средних лет, Елену. Ее депутат «случайно» встретил, когда пришел с проверкой в штаб. Коледа опровергла обвинения.

Политолог Дмитрий Родионов объяснил суть провокации и отметил, что инцидент говорит об отсутствии у либералов способов самопиара.

«Они уже не знают, как напомнить о себе и пытаются сделать это через скандал», - объяснил он.

Политолог считает, что Яшин таким путем хотел показать, что он еще кому-то нужен.

«То, что они прибегают к таким способам, говорит об отсутствии положительной повестки для избирателя. Тем более, это Яшин, скандальный "политик". И это далеко не первый случай, когда он замечен в скандалах. Думаю, по мере приближения выборов, таких случаев будет только больше», - заметил собеседник ФАН.

В воскресенье, 9 июня, Яшин на странице в Facebook опубликовал видео беседы со сборщицей подписей Еленой. Ее он встретил якобы благодаря «удаче». Из разговора становится ясно, что женщина не знает, как выглядит депутат, за которого она собирает подписи. Яшин установил, что подписной лист фальшивый и обвинил в провокации Марию Коледу.

На следующий день Коледа ответила Яшину. Она заявила, что не набирала людей для сбора подписей, как и вообще не имеет отношения к этой провокации. Коледа подчеркнула, что Яшин первым назвал ее фамилию, а Елена только повторила. Кроме того, в планшете у женщины указаны два номера, Марии и Надежды, но без фамилий. Также она отыскала ту самую Елену и выложила видео с объяснениями обманутой Яшиным женщины.

Яшин в этом году баллотируется в Мосгордуму. В 2018 году его рейтинг составлял не более 1%, поэтому он снялся с выборов мэра.