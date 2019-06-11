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После взрыва на танкере в Махачкале возбуждено уголовное дело

11:36 11.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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После гибели членов экипажа танкера в Махачкале возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления СК РФ.

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту», — сказано в сообщении.

Как сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Росморречфлота, спасатели обнаружили тело третьего погибшего на борту судна.

Ранее представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева сообщила о том, что всех пострадавших госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У одного из них диагностировали 95% ожогов тела.

Взрыв произошел 11 июня 2019 года в морском порту Махачкалы. На Российском танкере произошел хлопок газа в машинном отделении, после чего судно загорелось.

Темы: Дагестан, Кораблекрушения и происшествия на воде, Пожары и возгорания в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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11.06.2019, 14:53
Гость: Правильно, Иван-постак

поэтому и топорная работа штатовских наёмников-предателей приносит, как видите, успех. То там, то там. А у нас, обывателей, нет такой бдительности, как у американцев. Не помогаем ФСБ, спецорганам.
11.06.2019, 14:12
Гость: Иван простак

Как то подозрительно похоже на взрывы танкеров в саудовский Аравии. Любят амеры топорно работать.
11.06.2019, 14:02
Гость: Ох,

уж,- эти хлопки!!!
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