После взрыва на танкере в Махачкале возбуждено уголовное дело

11:36

После гибели членов экипажа танкера в Махачкале возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления СК РФ.

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту», — сказано в сообщении.

Как сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Росморречфлота, спасатели обнаружили тело третьего погибшего на борту судна.

Ранее представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева сообщила о том, что всех пострадавших госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У одного из них диагностировали 95% ожогов тела.

Взрыв произошел 11 июня 2019 года в морском порту Махачкалы. На Российском танкере произошел хлопок газа в машинном отделении, после чего судно загорелось.