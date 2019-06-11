СМИ сообщили об уходе из Совета Федерации девяти сенаторов

19:18

После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников в парламенте.

По словам собеседников РБК, верхнюю палату парламента покинут: Наталия Дементьева (сенатор от Марий Эл), Виктор Озеров (Хабаровский край), Ильдус Ахметзянов (Татарстан), Оксана Бурико (Тува), Зинаида Драгункина (Москва), Ольга Тимофеева (Севастополь), Елена Перминова (Курганская область), Ирина Гехт (Челябинская область) и Екатерина Лахова (Брянская область).

Гехт подтвердила свой уход РБК. Лахова также сообщила ТАСС, что будет работать в Совфеде лишь до сентября.

Всего после региональных выборов разных уровней, которые пройдут в сентябре, появятся основания для смены в верхней палате 31 сенатора, однако некоторые из них будут переназначены, по кандидатурам других, отмечает РБК, решение пока не принято.