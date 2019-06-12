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Около двух десятков человек задержаны на несогласованной акции в столице

14:11 12.06.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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На несогласованной столичными властями акции в поддержку корреспондента портала "Медуза" Ивана Голунова задержано около двух десятков человек. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналиста Николая Сванидзе.

"По нашей информации, человек 20 задержали. В основном в майках с Голуновым", - заявил он. Сам Сванидзе находится в качестве наблюдателя от СПЧ.

Журналист отметил, что правоохранительные органы действуют корректно в отношении задерживаемых.

"Задержания негрубые, грубости мы не видели, насилия не видели, но задержания имеют место", - сказал Сванидзе.

По данным очевидцев, на марше задержаны также главред "МБХ медиа" Вероника Куцылло, корреспондент "Дождя" Василий Полонский, корреспондент "Ъ FM" Петр Пархоменко и корреспонденты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев, а также оппозиционер Алексей Навальный.

Несогласованная акция в поддержку Голунова, запланированная в виде шествия по маршруту станция метро "Чистые пруды" - здание ГУ МВД РФ, в настоящее время проходит в центре Москвы.

Ранее московские власти предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова. В мэрии сообщили, что организаторы были уведомлены об ответственности за ее проведение в соответствии с действующим законодательством. Власти попросили граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном шествии.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. В столичной полиции заявили, что при личном досмотре, а позднее - и при обыске в квартире - у Голунова были найдены наркотики.

По решению суда Голунов был помещен под домашний арест.

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова и его освобождении.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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12.06.2019, 19:31
Гость: Carlos

"не пейте сырой воды - вода отравлена германскими агентами" - один из призывов желтой прессы в 1916 году.
12.06.2019, 19:07
Гость: Carlos

Скачи, не скачи - Навальный деньгу все равно зажмет, скупой он.... Да и к чему им деньги? Пивасика с энергетиками накушать? Лучше пусть зажмет - печень и то, что можг заменяет целей будут.
В принципе, если кому-либо придет в голову мысль провести акцию протеста против передачи Собяниным Патриарших прудов рептилоидам - все равно сколько-то придет, поскольку "движуха" и "есть шанс (снять телку, попасть в телик, выложить крутые фотки в Инстаграм, поучастовать в "махаче")"....
12.06.2019, 18:48
Гость: Sery

Абсолютно мирные люди сегодня пиво пьют , шашлыки жарят, с детками гуляют . А ети как бы журналисты обкуренные по лицам видно, а жманидзе по моему кокс нюхал.Кривое зеркало западного либерализма.
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